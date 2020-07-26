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ММА

Россиянин Мовсар Евлоев продлил победную серию в UFC

В ночь на воскресенье он одержал победу над британцем Майком Гранди единогласным решением судей

ТАСС, 26 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Поединок в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 26-летнего россиянина теперь 13 побед, ни одного поражения в ММА. Он провел третий бой в UFC и одержал третью победу. В активе 33-летнего Гранди 12 побед и 2 поражения в ММА.

В рамках этого же турнира россиянин Рамазан Эмеев в поединке полусреднего веса (до 77,6 кг) победил единогласным решением судей Никласа Штольце из Германии. На счету 33-летнего Эмеева стало 19 побед в ММА при четырех поражениях.

Оба поединка с участием россиян прошли в предварительном карде UFC on ESPN 14. Главным боем вечера станет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (Австралия) и Дарреном Тиллом (Великобритания).

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