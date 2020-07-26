Россиянин Мовсар Евлоев продлил победную серию в UFC

ТАСС, 26 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Поединок в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 26-летнего россиянина теперь 13 побед, ни одного поражения в ММА. Он провел третий бой в UFC и одержал третью победу. В активе 33-летнего Гранди 12 побед и 2 поражения в ММА.

В рамках этого же турнира россиянин Рамазан Эмеев в поединке полусреднего веса (до 77,6 кг) победил единогласным решением судей Никласа Штольце из Германии. На счету 33-летнего Эмеева стало 19 побед в ММА при четырех поражениях.

Оба поединка с участием россиян прошли в предварительном карде UFC on ESPN 14. Главным боем вечера станет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (Австралия) и Дарреном Тиллом (Великобритания).