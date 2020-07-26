Лантратов: "Химки" в ФНЛ показали, что достойны играть в премьер-лиге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Химок" своей игрой в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) показали, что достойны выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал вратарь подмосковной команды Илья Лантратов.

"Химки" 25 июля в Екатеринбурге проиграли "Зениту" в финале Кубка России со счетом 0:1. Подмосковный клуб в сезоне-2020/21 выступит в РПЛ. Он завоевал это право, заняв второе место по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона первенства ФНЛ.