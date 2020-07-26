Лантратов: "Химки" в ФНЛ показали, что достойны играть в премьер-лиге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Химок" своей игрой в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) показали, что достойны выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал вратарь подмосковной команды Илья Лантратов.
"Химки" 25 июля в Екатеринбурге проиграли "Зениту" в финале Кубка России со счетом 0:1. Подмосковный клуб в сезоне-2020/21 выступит в РПЛ. Он завоевал это право, заняв второе место по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона первенства ФНЛ.
"В премьер-лиге будет интересно, потому что все ребята "горят" и хотят доказать, что мы достойны играть там, - сказал Лантратов. - Думаю, мы это показали в течение сезона в ФНЛ. Сыграли с чемпионом и все увидели, что мы что-то из себя представляем".
"В первую очередь мы сами себе хотели доказать, что можем играть на равных с чемпионом. У нас не было цели самоутвердиться перед кем-то. Самое важное - доказать себе, что ты можешь", - добавил вратарь "Химок".
Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа.