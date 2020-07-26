Министр спорта Подмосковья обсудит с тренером ФК "Химки" комплектование состава 29 июля

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по комплектованию состава "Химок" перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут обсуждены министром спорта Московской области Романом Терюшковым с главным тренером команды Сергеем Юраном 29 июля. Об этом Терюшков рассказал ТАСС.

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"Химки" завоевали право выступить в чемпионате России по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), клуб занял второе место в турнирной таблице. Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа.

"В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным. По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду", - сказал Терюшков.

В субботу "Химки" уступили в Екатеринбурге в финале Олимп - Кубка России петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.