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Футбол в России

Министр спорта Подмосковья обсудит с тренером ФК "Химки" комплектование состава 29 июля

27 июля Терюшков проведет совещание с руководством клуба
Министр спорта Московской области Роман Терюшков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по комплектованию состава "Химок" перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут обсуждены министром спорта Московской области Романом Терюшковым с главным тренером команды Сергеем Юраном 29 июля. Об этом Терюшков рассказал ТАСС.

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"Химки" завоевали право выступить в чемпионате России по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), клуб занял второе место в турнирной таблице. Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа.

"В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным. По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду", - сказал Терюшков.

В субботу "Химки" уступили в Екатеринбурге в финале Олимп - Кубка России петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

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