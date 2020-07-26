Бразильский боец Вердум заявил о желании провести реванш с Федором Емельяненко

ТАСС, 26 июля. Бразильский боец смешанного стиля Фабрисио Вердум хочет провести реванш с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Об этом Вердум, комментарий которого приводится на Youtube-канале MMA Fighting, сообщил после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби против шведа Александра Густафссона.

В воскресенье Вердум победил Густафссона в рамках турнира UFC on ESPN 14, который завершился на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Этот бой был последним для 42-летнего Вердума в рамках UFC.

"Я хочу провести бой с Федором, это 100%. Очень его уважаю и хочу дать ему возможность снова провести бой со мной. Это уже история, прошло 10 лет и все хотят вновь увидеть этот поединок. Пока не знаю, где бой может пройти, но я его очень уважаю, для меня он лучший в истории", - заявил Вердум.

Поединок Вердума и Емельяненко состоялся 26 июня 2010 года в рамках организации Strikeforce, Вердум победил российского тяжеловеса болевым приемом в третьем раунде.

Вердум является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, в его активе 24 победы, девять поражений и одна ничья.

Емельяненко в настоящий момент является бойцом Bellator. На счету 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Бывший чемпион организации Pride считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. Последний бой он провел в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Куинтоном Джексоном.