Ходок Кирдяпкина, отбывшая дисквалификацию, пока не намерена возвращаться в спорт

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2010 года в ходьбе на 20 км Анися Кирдяпкина (в замужестве - Маколова), срок дисквалификации которой истекает 26 июля, в настоящее время не намерена возвращаться в спорт. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации легкой атлетики Мордовии Михаил Храмов.

Кирдяпкина была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на три года на основании аномальных данных паспорта крови. Также суд решил аннулировать все результаты Кирдяпкиной, показанные в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. Таким образом, спортсменка, специализирующаяся на ходьбе на 20 км, лишена серебряной (2013) и бронзовой (2011) наград чемпионата мира, а также двух золотых наград Универсиады 2013 года.

"Я связался сейчас с руководством школы по поводу возможности возвращения Аниси в спорт. Мне сказали, что сейчас она полностью сосредоточена на семье, у нее двое детей. Но кто знает, может, через полгода человек захочет вернуться", - сказал Храмов.

30-летняя спортсменка является победителем (2009) и серебряным (2007, 2009) призером Кубка Европы, обладателем серебряной медали чемпионата Европы (2010). Также на счету спортсменки две золотые медали Универсиады 2015 года. Из-за дисквалификации, наложенной в феврале 2019 года, она была вынуждена прервать свою тренерскую деятельность.