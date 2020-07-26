Матыцин: спорт в России возвращается в привычный ритм жизни

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Спорт в России возвращается в привычный ритм жизни, преодолен непростой этап. Об этом во время фестиваля "Сильные фигуры" в Завидове заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы возвращаемся в привычный ритм жизни, спорт возвращается, и это всех радует, - сказал Матыцин. - Мы преодолели непростой этап, когда были перенесены или отменены многие соревнования, сложности сохраняются".

В марте Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны из-за распространения коронавируса, а также приостановило проведение всероссийских и межрегиональных состязаний. 9 июля Минспорт рекомендовал спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований, планирование международных спортивных мероприятий должно строиться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте страны и при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.