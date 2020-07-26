Матыцин: гольф должен быть доступен для всех россиян

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Россияне должны иметь доступ к занятиям гольфом по всей стране. Об этом во время международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В рамках фестиваля проводятся соревнования по шахматам и керлингольфу (личный или командный вид спорта, в котором участники соревнуются на точность, на попадание как можно ближе к лунке - прим. ТАСС). Фестиваль организуется при поддержке Минспорта России, Минкомсвязи России, правительства Тверской области, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России.

"Гольф - уникальный вид спорта, он еще имеет и сильный социальный аспект, - сказал Матыцин. - И я считаю, что неправильно понимать его как вид спорта для богатых, обеспеченных людей. Он доступный и должен быть доступен для жителей нашей страны".