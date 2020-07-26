Английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов по футболу

ТАСС, 26 июля. "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" по итогам завершившегося чемпионата Англии по футболу сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.
В заключительном, 38-м туре первенства "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов "Лестер" со счетом 2:0 и занял третье место. Команда Уле Гуннара Сульшера установила рекорд лиги по количеству назначенных пенальти (14). "Челси" дома выиграл у "Вулверхэмптона" с аналогичным счетом и занял четвертую строчку, уступив манкунианцам по разнице мячей.
Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попали ставший впервые за 30 лет чемпионом "Ливерпуль" (99 очков), "Манчестер Сити" (81), "Манчестер Юнайтед" (66) и "Челси" (66). В Лиге Европы следующего сезона от Англии примут участие две команды: в групповом этапе сыграет ставший пятым "Лестер" (62), лондонский "Тоттенхэм" (59) стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Если в финале Кубка Англии 1 августа "Челси" обыграет "Арсенал", путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получит команда, занявшая седьмое место, - "Вулверхэмптон".
Досрочно из состава участников предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) выбыл "Норвич", который замкнул таблицу с 21 баллом. Предпоследнее, 19-е место занял "Уотфорд" (34), 18-е - "Борнмут" (34), все команды выбыли во второй по силе дивизион - Чемпионшип. По итогам сезона в Чемпионшипе выше рангом поднялись "Лидс", который вернулся в АПЛ спустя 16 лет, а также "Вест Бромвич". Третья команда определится по итогам плей-офф среди команд, которые заняли с третьего по шестое места таблицы.
Лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата стал форвард "Лестера" Джейми Варди, записавший себе в актив 23 мяча. 33-летний Варди стал самым возрастным бомбардиром чемпионата Англии с сезона-1947/48 (37-летний Ронни Рук из "Арсенала" с 33 голами). Лучшим ассистентом турнира стал Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), который отдал 20 голевых передач и повторил рекорд лиги. В сезоне-2002/03 аналогичный результат показал нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|38
|32
|3
|3
|85-33
|99
|2
|Манчестер Сити
|38
|26
|3
|9
|102-35
|81
|3
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|12
|8
|66-36
|66
|4
|Челси
|38
|20
|6
|12
|69-54
|66
|5
|Лестер
|38
|18
|8
|12
|67-41
|62
|6
|Тоттенхэм
|38
|16
|11
|11
|61-47
|59
|7
|Вулверхэмптон
|38
|15
|14
|9
|51-40
|59
|8
|Арсенал
|38
|14
|14
|10
|56-48
|56
|9
|Шеффилд Юнайтед
|38
|14
|12
|12
|39-39
|54
|10
|Бёрнли
|38
|15
|9
|14
|43-50
|54
|11
|Саутгемптон
|38
|15
|7
|16
|51-60
|52
|12
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44-56
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|11
|11
|16
|38-58
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|11
|10
|17
|31-50
|43
|15
|Брайтон
|38
|9
|14
|15
|39-54
|41
|16
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|49-62
|39
|17
|Астон Вилла
|38
|9
|8
|21
|41-67
|35
|18
|Борнмут
|38
|9
|7
|22
|40-65
|34
|19
|Уотфорд
|38
|8
|10
|20
|36-64
|34
|20
|Норвич
|38
|5
|6
|27
|26-75
|21