Английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов по футболу

ТАСС, 26 июля. "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" по итогам завершившегося чемпионата Англии по футболу сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В заключительном, 38-м туре первенства "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов "Лестер" со счетом 2:0 и занял третье место. Команда Уле Гуннара Сульшера установила рекорд лиги по количеству назначенных пенальти (14). "Челси" дома выиграл у "Вулверхэмптона" с аналогичным счетом и занял четвертую строчку, уступив манкунианцам по разнице мячей.

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попали ставший впервые за 30 лет чемпионом "Ливерпуль" (99 очков), "Манчестер Сити" (81), "Манчестер Юнайтед" (66) и "Челси" (66). В Лиге Европы следующего сезона от Англии примут участие две команды: в групповом этапе сыграет ставший пятым "Лестер" (62), лондонский "Тоттенхэм" (59) стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Если в финале Кубка Англии 1 августа "Челси" обыграет "Арсенал", путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получит команда, занявшая седьмое место, - "Вулверхэмптон".

Досрочно из состава участников предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) выбыл "Норвич", который замкнул таблицу с 21 баллом. Предпоследнее, 19-е место занял "Уотфорд" (34), 18-е - "Борнмут" (34), все команды выбыли во второй по силе дивизион - Чемпионшип. По итогам сезона в Чемпионшипе выше рангом поднялись "Лидс", который вернулся в АПЛ спустя 16 лет, а также "Вест Бромвич". Третья команда определится по итогам плей-офф среди команд, которые заняли с третьего по шестое места таблицы.

Лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата стал форвард "Лестера" Джейми Варди, записавший себе в актив 23 мяча. 33-летний Варди стал самым возрастным бомбардиром чемпионата Англии с сезона-1947/48 (37-летний Ронни Рук из "Арсенала" с 33 голами). Лучшим ассистентом турнира стал Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), который отдал 20 голевых передач и повторил рекорд лиги. В сезоне-2002/03 аналогичный результат показал нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.