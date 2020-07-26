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Футбол в Англии
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Английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов по футболу

В Англии завершился чемпионат страны
Футболисты "Челси" EPA-EFE/Daniel Leal-Olivas/NMC/Pool
Описание
Футболисты "Челси"
© EPA-EFE/Daniel Leal-Olivas/NMC/Pool

ТАСС, 26 июля. "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" по итогам завершившегося чемпионата Англии по футболу сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В заключительном, 38-м туре первенства "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов "Лестер" со счетом 2:0 и занял третье место. Команда Уле Гуннара Сульшера установила рекорд лиги по количеству назначенных пенальти (14). "Челси" дома выиграл у "Вулверхэмптона" с аналогичным счетом и занял четвертую строчку, уступив манкунианцам по разнице мячей.

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попали ставший впервые за 30 лет чемпионом "Ливерпуль" (99 очков), "Манчестер Сити" (81), "Манчестер Юнайтед" (66) и "Челси" (66). В Лиге Европы следующего сезона от Англии примут участие две команды: в групповом этапе сыграет ставший пятым "Лестер" (62), лондонский "Тоттенхэм" (59) стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Если в финале Кубка Англии 1 августа "Челси" обыграет "Арсенал", путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получит команда, занявшая седьмое место, - "Вулверхэмптон".

Досрочно из состава участников предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) выбыл "Норвич", который замкнул таблицу с 21 баллом. Предпоследнее, 19-е место занял "Уотфорд" (34), 18-е - "Борнмут" (34), все команды выбыли во второй по силе дивизион - Чемпионшип. По итогам сезона в Чемпионшипе выше рангом поднялись "Лидс", который вернулся в АПЛ спустя 16 лет, а также "Вест Бромвич". Третья команда определится по итогам плей-офф среди команд, которые заняли с третьего по шестое места таблицы.

Лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата стал форвард "Лестера" Джейми Варди, записавший себе в актив 23 мяча. 33-летний Варди стал самым возрастным бомбардиром чемпионата Англии с сезона-1947/48 (37-летний Ронни Рук из "Арсенала" с 33 голами). Лучшим ассистентом турнира стал Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), который отдал 20 голевых передач и повторил рекорд лиги. В сезоне-2002/03 аналогичный результат показал нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль38323385-3399
2Манчестер Сити382639102-3581
3Манчестер Юнайтед381812866-3666
4Челси382061269-5466
5Лестер381881267-4162
6Тоттенхэм3816111161-4759
7Вулверхэмптон381514951-4059
8Арсенал3814141056-4856
9Шеффилд Юнайтед3814121239-3954
10Бёрнли381591443-5054
11Саутгемптон381571651-6052
12Эвертон3813101544-5649
13Ньюкасл3811111638-5844
14Кристал Пэлас3811101731-5043
15Брайтон389141539-5441
16Вест Хэм381091949-6239
17Астон Вилла38982141-6735
18Борнмут38972240-6534
19Уотфорд388102036-6434
20Норвич38562726-7521
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