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КХЛ
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Матыцин: опыт РПЛ должен помочь КХЛ успешно начать свой сезон

Министр спорта надеется, что сезон КХЛ начнется вовремя
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется успешно, исходя из опыта проведения Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Чемпионат России по футболу был возобновлен 19 июня и завершился 22 июля. Чемпионат КХЛ должен начаться 2 сентября.

"Надеюсь, опыт футбола позволит минимизировать ошибки и успешно начать сезон в срок, никаких вторых волн [пандемии коронавируса] не будет и чемпионат начнется вовремя. Но будем следить - мы же не волшебники", - сказал Матыцин.

"Модель в футболе [после пандемии], несмотря на некоторые ошибки, в целом доказала свою состоятельность. В хоккее мы также активно взаимодействуем и с федерацией, и с КХЛ в связи с приездом иностранных игроков и по выработке [медицинского] регламента. Видим, что в разных регионах РФ ситуация неоднозначная. Будем надеяться, что случаи заболевания будут быстро локализованы", - добавил он.

Предыдущий сезон чемпионата КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпионом России был объявлен ЦСКА.

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