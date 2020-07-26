Матыцин допустил, что ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин допустил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть полностью исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом он сообщил журналистам.
"Сейчас очень сложный период в их отношениях, предыдущее руководство ВФЛА сделало определенные заявления, которые, с моей точки зрения, должны были нормализовать отношения с World Athletics, - сказал Матыцин. - Были признаны ошибки, в частности по делу Лысенко, и была намечена дорожная карта по выводу российской легкой атлетики из кризиса. К сожалению, период пандемии обострил экономическую ситуацию и не позволил ВФЛА выполнить финансовые обязательства, это усложнило диалог и стало одной из причин подачи в отставку президента ВФЛА Евгения Юрченко".
"Мы знаем, что 29-30 июля будет совет World Athletics, ситуация непростая. Существует вероятность, что в отношении РФ будут приняты самые жесткие решения вплоть до исключения, но надо делать все возможное, чтобы минимизировать риски усугубления кризиса. Насколько мне известно, российская сторона не снимает с себя обязательств по выполнению дорожной карты, и надеюсь, какое-то позитивное решение будет принято, не уверен, что это произойдет быстро. После ухода президента ВФЛА должны быть выборы, насколько позитивно World Athletics на них отреагирует - сказать сложно, но мы, Минспорт, будем руководствоваться интересами спортсменов, их интересы мы будем защищать в любых инстанциях", - добавил Матыцин.
Министр спорта считает, что неправомерно еще более ущемлять интересы спортсменов по выступлению в международных соревнованиях и в Олимпийских играх. "И мы как государственный орган сделаем все возможное по проведению календаря, по защите интересов, в том числе по сохранению финансовой заинтересованности спортсменов в участии в наших соревнованиях. Все, что касается календаря, обеспечения соревнований, сохранения ставок спортсменов и тренеров - это не ставится под сомнение. Взаимодействие же с World Athletics - это прерогатива федерации, мы не можем вмешиваться", - заключил Матыцин.
Кризис в российской легкой атлетике
Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.