Матыцин допустил, что ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics

"Сейчас очень сложный период в их отношениях, предыдущее руководство ВФЛА сделало определенные заявления, которые, с моей точки зрения, должны были нормализовать отношения с World Athletics, - сказал Матыцин. - Были признаны ошибки, в частности по делу Лысенко, и была намечена дорожная карта по выводу российской легкой атлетики из кризиса. К сожалению, период пандемии обострил экономическую ситуацию и не позволил ВФЛА выполнить финансовые обязательства, это усложнило диалог и стало одной из причин подачи в отставку президента ВФЛА Евгения Юрченко".

"Мы знаем, что 29-30 июля будет совет World Athletics, ситуация непростая. Существует вероятность, что в отношении РФ будут приняты самые жесткие решения вплоть до исключения, но надо делать все возможное, чтобы минимизировать риски усугубления кризиса. Насколько мне известно, российская сторона не снимает с себя обязательств по выполнению дорожной карты, и надеюсь, какое-то позитивное решение будет принято, не уверен, что это произойдет быстро. После ухода президента ВФЛА должны быть выборы, насколько позитивно World Athletics на них отреагирует - сказать сложно, но мы, Минспорт, будем руководствоваться интересами спортсменов, их интересы мы будем защищать в любых инстанциях", - добавил Матыцин.