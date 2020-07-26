Талалаев сменил Шалимова на посту главного тренера "Ахмата"

ГРОЗНЫЙ, 26 июля. /ТАСС/. Андрей Талалаев назначен на пост главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом ТАСС заявил президент клуба Магомед Даудов.

В этой должности 47-летний специалист сменил Игоря Шалимова, с которым руководство клуба приняло решение не продлевать контракт. По итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ахмат" занял 13-е место.

"Известный российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба "Ахмат", - сказал Даудов. - По завершении сезона принято решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым. Я благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере".

По словам Даудова, перед новым тренером стоит задача вывести команду на новый уровень. "Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Контракт со специалистом рассчитан на три года", - отметил президент клуба.

Талалаев в концовке завершившегося сезона возглавлял самарские "Крылья Советов", он принял команду за шесть туров до завершения чемпионата. Команда под его руководством не сумела сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-е место. 25 июля специалист покинул самарский клуб.

Ранее Талалаев был главным тренером российских клубов "Волга" (Нижний Новгород), "Тамбов", "Химки", "Росич" (Москва), а также армянского "Пюника", помощником тренера в краснодарской "Кубани". В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского "Спартака" под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.