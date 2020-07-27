Даже Сарри не помешал. "Ювентус" снова стал чемпионом Италии по футболу

Команду привел к титулу 61-летний Маурицио Сарри, до этого ни разу не побеждавший в национальных чемпионатах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ювентуса" в 36-й раз стали чемпионами Италии. За два тура до окончания турнира туринский клуб набрал 83 очка и стал недосягаем для преследующих его "Интера" (76 очков) и "Аталанты" (75), завоевав девятый титул подряд.

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Как и большинство лиг Европы, Серия А была прервана в марте и возобновилась спустя несколько месяцев в условиях пандемии коронавируса. Футбол в Италии вернулся 12 июня встречами кубка страны с участием "Ювентуса", Милана", "Наполи" и "Интера", команды сыграли ответные матчи в рамках полуфинала, а уже 17 июня "Наполи" в серии пенальти со счетом 4:2 оказался сильнее туринцев (основное время - 0:0). На момент остановки в Серии А оставалось провести 12 туров, "Ювентус" лидировал, опережая "Лацио" на одно очко. Подопечные Маурицио Сарри, возглавившего команду перед сезоном, увеличили отрыв, одержав четыре победы подряд в поединках с "Болоньей", "Лечче", "Дженоа" и "Торино", находившимися во второй половине турнирной таблицы. Относительные неудачи в последних пяти играх (только одна победа при двух поражениях), слабая игра в обороне и ставка на индивидуальные действия звезд в атаке не помешали туринцам выиграть "скудетто". В частности, "Лацио" был обыгран благодаря дублю Криштиану Роналду, который тем самым преодолел отметку в 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч и побил рекорд Андрея Шевченко (68 матчей). "Ювентус" не остановило на пути к титулу поражение от "Милана" в гостях (2:4), причем хозяева, ведомые вернувшимся в Италию в январе из США Златаном Ибрагимовичем, одержали волевую победу, забив все четыре мяча во втором тайме. Вторую свою неудачу после вынужденного перерыва команда Сарри потерпела в игре с "Удинезе", этому сопернику туринцы проиграли впервые с 2015 года. Поражение 23 июля пришлось на круглую дату - прошло 3000 дней с тех пор, как "Ювентус" в 2012 году стал чемпионом страны и до сего момента это звание он никому не отдает. "Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов. После матча я сказал футболистам, что если им удалось завоевать титул даже под моим руководством, то они, должно быть, действительно хороши", - пошутил тренер, до этого ни разу не выигрывавший национальные чемпионаты, в беседе с Sky Sport Italia. "Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох", - написал, в свою очередь, Роналду в Instagram.

Победа "Ювентуса" позволила вратарю команды Джанлуиджи Буффону стать 10-кратным чемпионом страны, никому ранее подобное сделать не удавалось. Долгие годы он был основным голкипером клуба, а сейчас, вернувшись из "Пари Сен-Жермен", является дублером поляка Войцеха Щенсного. Голевые подвиги Иммобиле и Лукаку "Лацио", который был близок к тому, чтобы прервать гегемонию "Ювентуса", после паузы одержал две победы, но затем потерпел в пяти матчах четыре поражения, уступив в том числе "Ювентусу" (1:2), и опустился на четвертое место. В то же время команда Симоне Индзаги не посмеет назвать этот сезон провальным: благодаря победе в предыдущем туре над "Кальяри" римляне впервые с 2007 года обеспечили себе место на групповой стадии Лиги чемпионов.

Куда "Лацио" мог и не попасть без своего бомбардира Чиро Иммобиле, который борется за то, чтобы стать лучшим в Серии А и во всей Европе по результативности. На его счету сейчас 34 мяча, в то время как у Криштиану Роналду - 31. Благодаря хет-трику в последнем матче с "Вероной" Иммобиле установил рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон - предыдущее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959). Также Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне - 14, прежнее достижение (12 голов) принадлежало Криштиану Роналду (текущий сезон) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96). Прорыв в этом сезоне совершили "Интер" и "Аталанта", которые оттеснили римлян в борьбе за второе-третье места. После возобновления Серии А миланцы потерпели лишь одно поражение, одержав шесть побед, и опережают в споре за второе место бергамасков на одно очко. Немаловажную роль в успехах "Интера" играет бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который в первом же сезоне в Серии А забил 23 гола. До такой отметки никто из дебютантов "Интера" не добирался с 1998 года, когда 25 мячей забил Роналдо. Бельгиец также повторил рекорд "нерадзурри" по количеству голов в чемпионате в выездных матчах (15), побив достижение 70-летней давности. "Аталанта" ни разу не проиграла после возобновления чемпионата, показав шестиматчевую победную серию в поединках с середняками и аутсайдерами Серии А. Команда из Бергамо была близка к победе и в матче с лидером, дважды вела в счете, но "Ювентус" ушел от поражения благодаря двум голам Роналду с пенальти.

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После той игры бергамаски сбавили темп - сказалось отсутствие длинной скамейки. Центральным поединком в последнем, 38-м туре будет матч "Аталанты" с "Интером". Однако после этого сезон для команды из Бергамо не закончится - большим испытанием для нее станет игра 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа с "Пари Сен-Жермен". Ошибка по имени Балотелли Обладатель Кубка Италии "Наполи" может оказаться на шестом месте, если обойдет "Милан", от которого отстает на одно очко. Впрочем, результат для неаполитанцев будет все же вторичен - команда благодаря победе в кубке попала в Лигу Европы, а впереди у нее ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Из Серии А вылетают три команды, две из них уже известны. Первым неудачником стал СПАЛ, одержавший пока всего пять побед. Роковым для клуба стало поражение от другого аутсайдера турнира - "Брешиа" (1:2). Вылетел и "Брешиа", которому не помог скандально известный нападающий Марио Балотелли, забивший всего пять мячей. Президент клуба Массимо Челлино уже сказал, что подписание вице-чемпиона Европы 2012 года было ошибкой. Третьей командой, которая покинет элиту, могут стать "Лечче" или "Дженоа". Спасаться нужно именно "Лечче", который отстает от генуэзцев на четыре очка.