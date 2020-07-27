Панченко, Жоаозиньо и Нойштедтер покинули ФК "Динамо"

ТАСС, 27 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Динамо" не стало заключать новые соглашения с защитником Владимиром Рыковым, полузащитниками Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и нападающим Кириллом Панченко.

"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", - говорится в сообщении.

Панченко 30 лет, он выступал за "Динамо" с июня 2016 года, перейдя на правах аренды из московского ЦСКА, а позднее заключив полноценный контракт. Панченко помог "Динамо" выиграть первенство Футбольной национальной лиги (2017) и вернуться в высший дивизион чемпионата страны, всего за клуб нападающий провел 103 матча в разных турнирах, забив 37 голов и отдав 11 голевых передач. За сборную России Панченко провел один матч, не сумев отметиться результативными действиями.

Юсупов, Нойштедтер и Хильемарк (аренда) перешли в "Динамо" в 2019 году, Жоаозиньо пополнил состав бело-голубых в 2018-м, Рыков выступал за столичный клуб с 2016 года, Соснин - с 2015-го.

"Динамо" по итогам завершившегося сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло шестое место. Победа чемпиона России петербургского "Зенита" в кубке страны позволила бело-голубым пробиться в Лигу Европы, где они начнут выступления во втором квалификационном раунде.