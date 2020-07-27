Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом

Вместе с Шипулиным коронавирусом заразились члены его семьи - жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи.

ТАСС, 27 июля. Тест на коронавирусную инфекцию чемпиона мира 2017 года по биатлону, депутата Госдумы Антона Шипулина дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

"Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный", - написал Шипулин.

"У всех кроме Димы (сына Шипулина - прим. ТАСС) врачи диагностировали коронавирус. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", - добавил он.

Шипулину 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр (2010), чемпионом мира (2017), также на его счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Карьеру он завершил в 2018 году.