Ганус и Пахноцкая примут участие в первом заседании комиссии по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) примут участие в заседании комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Пресс-служба ВФЛА сообщила в четверг о том, что 27 июля должно состояться заседание комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics). Заседание пройдет в формате видеоконференции.

"Представители РУСАДА входят в комиссию по восстановлению ВФЛА с момента ее формирования согласно решению совета World Athletics, поэтому примут участие в первом ее заседании", - заметила Пахноцкая.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, выбранных международной федерацией. Как ранее сообщили ТАСС в World Athletics, фамилии экспертов могут стать известны во второй половине июля. От РУСАДА в комиссию по восстановлению вошли генеральный директор агентства Юрий Ганус и его заместитель Пахноцкая.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.