ФК "Спартак" объявил об уходе Алексея Власова с поста коммерческого директора

ТАСС, 27 июля. Алексей Власов покинул пост коммерческого директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Власов был назначен коммерческим директором "Спартака" 18 сентября минувшего года. Ранее он работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год.

"Благодаря эффективной работе Алексея и его команды во время карантина удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба и подписать контракты с новыми, в частности с "Уральскими авиалиниями". Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению. Спасибо за все, что сделал для "Спартака", - говорится в сообщении.

С 2012 года Власов занимал пост директора по развитию бизнеса в "Спартаке", а также руководил работой со спонсорами. В 2015 году Власов начал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира 2018 года.