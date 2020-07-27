{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Спартак" объявил об уходе Алексея Власова с поста коммерческого директора

Власов занимал этот пост с 18 сентября 2019 года

ТАСС, 27 июля. Алексей Власов покинул пост коммерческого директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Власов был назначен коммерческим директором "Спартака" 18 сентября минувшего года. Ранее он работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год.

"Благодаря эффективной работе Алексея и его команды во время карантина удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба и подписать контракты с новыми, в частности с "Уральскими авиалиниями". Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению. Спасибо за все, что сделал для "Спартака", - говорится в сообщении.

С 2012 года Власов занимал пост директора по развитию бизнеса в "Спартаке", а также руководил работой со спонсорами. В 2015 году Власов начал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира 2018 года.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Второй сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа
В сборе примут участие 62 спортсмена и специалиста
Читать полностью