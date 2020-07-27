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Летние олимпийские виды спорта

Второй сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа

В сборе примут участие 62 спортсмена и специалиста

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Второй учебно-тренировочный сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

"В августе легкоатлеты будут централизованно готовиться на двух федеральных базах - в Новогорске и Кисловодске. Сбор в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа, на кисловодской базе "Юг Спорт" - с 1 по 20 августа", - сказал Борзаковский.

"Новогорск примет 62 спортсмена и специалиста, если говорить о спортсменах - это метатели, группа прыжков, многоборцы и спринт, Кисловодск - 37 спортсменов и специалистов, преимущественно, это группа выносливости и ходьба", - добавил главный тренер.

Российские легкоатлеты возобновили централизованную подготовку к сезону 1 июля. Первые после длительного перерыва сборы в Новогорске и Кисловодске должны завершиться 31 июля.

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