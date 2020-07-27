Председатель совета директоров ФК "Урал" Александр Левин покинул свой пост

ТАСС, 27 июля. Александр Левин покинул посты председателя совета директоров и вице-президента футбольного клуба "Урал". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мой родной "Урал" не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/20, и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК "Урал" и с должности вице-президента клуба", - написал Левин.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявлял ТАСС о том, что итоги сезона являются неутешительными для екатеринбургского клуба.

"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги. В полуфинале Олимп - Кубка России "Урал" уступил "Химкам", после чего в отставку ушел главный тренер команды Дмитрий Парфенов.