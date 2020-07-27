Катар направил письмо в МОК о намерении принять Олимпийские игры - 2032

ТАСС, 27 июля. Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Катара.

Помимо Катара на организацию соревнований претендуют Индия, Австралия (штат Квинсленд), а также китайский Шанхай и совместная заявка южнокорейского Сеула и столицы КНДР Пхеньяна. Согласно изменениям в 2014 году, страна должна направить в МОК письмо о вступлении в "постоянный диалог" по организации Игр.

"Сегодняшнее заявление знаменует собой начало важнейшего диалога с будущей принимающей комиссией МОК, чтобы продолжить изучение наших интересов и определить, как Олимпийские игры могут сказаться на долгосрочных целях развития Катара", - заявил глава Национального олимпийского комитета Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.

Ранее Катар претендовал на проведение Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, которые были отданы Рио-де-Жанейро и Токио соответственно. В 2022 году страна примет чемпионат мира по футболу, который состоится с 21 ноября по 18 декабря.