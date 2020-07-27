Степашин: "Динамо" будет поставлена задача попасть в групповой этап Лиги Европы

"Динамо" по итогам Тинькофф - Российской премьер-лиги заняло шестое место, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы "Зенита" в Олимп - Кубке России.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболистам московского "Динамо" будет поставлена задача пробиться в групповой этап Лиги Европы в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров клуба Сергей Степашин.

Как футболисты "Динамо" впервые за пять лет пробились в еврокубки

Нестандартные решения. Как футболисты "Динамо" впервые за пять лет пробились в еврокубки

"Цель - попасть в групповой этап Лиги Европы", - сказал Степашин.

Член совета директоров клуба рассказал и о задачах команды на следующий сезон. "Нужно быть по итогам чемпионата в зоне еврокубков", - отметил он.

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.