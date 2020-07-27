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Бокс

Боксер Абдуллаев проведет бой с Маликовым 22 августа в Екатеринбурге

Абдуллаев в сентябре прошлого года проиграл американцу Дэвину Хэйни в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC
Заур Абдуллаев (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заур Абдуллаев (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бывший претендент на титул временного чемпиона мира по боксу россиянин Заур Абдуллаев проведет бой с соотечественником Павлом Маликовым 22 августа в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в компании - организаторе турнира, RCC Boxing.

"22 августа Абдуллаев проведет бой против Маликова. Шоу станет первым [для компании] после перерыва на пандемию", - сказал собеседник агентства.

Абдуллаев в сентябре прошлого года проиграл американцу Дэвину Хэйни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В послужном списке 26-летнего Абдуллаева - 11 побед (7 нокаутом), 1 поражение. В активе 34-летнего Маликова - 16 побед (6 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

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