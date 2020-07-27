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ММА

Боксерский поединок Александр Емельяненко - Минеев не планируют отменять

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в сентябре

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Боксерский поединок между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым планируется провести осенью. Об этом ТАСС сообщил промоутер Камил Гаджиев.

В прошлую пятницу Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову в поединке по смешанными единоборствам (ММА) на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Тяжеловес получил перелом носа, травмы лица и ноги.

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"Бой по-прежнему в планах есть. Это не сентябрь, но это возможно осенью", - сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в сентябре.

Емельяненко в ноябре прошлого года провел поединок по правилам бокса против Михаила Кокляева, победив техническим нокаутом в первом раунде. В его послужном списке в боксе 1 победа, 1 ничья, в ММА - 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. В активе Минеева в ММА - 13 побед, 1 поражение, 1 ничья.

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