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Степашин: ФК "Динамо" нужно усилить позиции защитника и опорного полузащитника

В понедельник клуб объявил об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов
Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин. Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Динамо" нужны новые игроки на позиции защитника и опорного полузащитника. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров столичного клуба Сергей Степашин.

В понедельник клуб объявил об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов. "Динамо" покинули защитник Владимир Рыков, полузащитники Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо, Антон Соснин и нападающий Кирилл Панченко.

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"Усиление состава будет обязательно, нужно дождаться решения совета директоров, - сказал Степашин. - Нам нужны игроки на ряд позиций, в том числе опорник и защитник. После окончания сезона из команды ушло семь человек - это возрастные игроки".

"Динамо" завоевало право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы в следующем сезоне. "Сейчас должна быть проведена выделенная селекция, - сказал член совета директоров клуба. - За эти полгода посмотрели способности тех или иных игроков. Команда будет играть уже не с листа, рассчитываем, что тренерский штаб справится со своими задачами".

Степашин положительно отметил работу Кирилла Новикова на посту главного тренера команды, при этом высказав недовольство несколькими матчами команды в концовке чемпионата. "Шестое место - это результат, который ставился перед командой, хотя и были, так скажем, неважные матчи. Игры против "Оренбурга", "Арсенала" можно назвать провальными", - отметил он.

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