Привалова связывает слова Родченкова со скорым решением по российской легкой атлетике

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призыв бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова отстранить всех российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио призван подготовить общественное мнение к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на котором будет обсуждаться вопрос ужесточения санкций в отношении российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова.

Родченков, который пять лет назад бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в понедельник в интервью Би-би-си заявил о необходимости отлучения всех российских спортсменов от участия в Играх в Токио. Начать он призвал с легкой атлетики. 29-30 июля состоится заседание совета World Athletics, на котором Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть полностью лишена членства в международной организации.

"Безусловно, за последние годы сложился определенный алгоритм действий и от него не отходят, - сказала Привалова. - Сейчас в очередной раз начали подготовку общественного мнения к этому решению. Понятно, что эта ситуация уже давно из спортивной плоскости перешла в политическую".

"Хочется верить в то, что мы избежим полного исключения, но шансов практически нет. Если бы они были, то в прессу могли просочиться намеки на такой сценарий. По крайней мере, Родченкова бы точно не пустили на Би-би-си, а раз он появился, получается, общественное мнение готовят к этому решению. Я по образованию журналист и понимаю, как это все делается", - добавила она.