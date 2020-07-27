Привалова связывает слова Родченкова со скорым решением по российской легкой атлетике

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призыв бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова отстранить всех российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио призван подготовить общественное мнение к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на котором будет обсуждаться вопрос ужесточения санкций в отношении российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова.
Родченков, который пять лет назад бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в понедельник в интервью Би-би-си заявил о необходимости отлучения всех российских спортсменов от участия в Играх в Токио. Начать он призвал с легкой атлетики. 29-30 июля состоится заседание совета World Athletics, на котором Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть полностью лишена членства в международной организации.
"Безусловно, за последние годы сложился определенный алгоритм действий и от него не отходят, - сказала Привалова. - Сейчас в очередной раз начали подготовку общественного мнения к этому решению. Понятно, что эта ситуация уже давно из спортивной плоскости перешла в политическую".
"Хочется верить в то, что мы избежим полного исключения, но шансов практически нет. Если бы они были, то в прессу могли просочиться намеки на такой сценарий. По крайней мере, Родченкова бы точно не пустили на Би-би-си, а раз он появился, получается, общественное мнение готовят к этому решению. Я по образованию журналист и понимаю, как это все делается", - добавила она.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось. В июне 2020 года World Athletics отказала национальной федерации в отсрочке по выплате штрафа в $5 млн, невыполнение этого требования может заставить совет международной федерации исключить ВФЛА из числа своих членов. Евгений Юрченко, возглавивший ВФЛА пять месяцев назад с целью вывести российскую легкую атлетику из кризиса, в июле оставил пост президента организации.
"Хочется надеяться, что хотя бы наши ведущие легкоатлеты получат возможность выступить на Олимпийских играх, если они еще состоятся. Но если та же Мария Ласицкене будет показывать результат на уровне рекорда мира, их должны будут вынудить допустить ее до соревнований", - отметила Привалова.