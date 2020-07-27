Бутов: Родченков продвигает свою книгу, призывая отстранить россиян от Олимпиады

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призыв бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио сделан с целью привлечь внимание к выходу его книги о допинге в российском спорте. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), бывший член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Михаил Бутов.

Родченков, который пять лет назад бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в понедельник в эфире британского телеканала Би-би-си призвал отлучить всех российских спортсменов от участия в Играх в Токио, проведение которых было отложено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Начать он предлагает с легкой атлетики. С 29 по 30 июля состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на котором ВФЛА может быть полностью лишена членства в международной организации. Это не позволит российским легкоатлетам выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.

"Не думаю, что это некий намек и это заявление приурочено к совету, - сказал Бутов. - Люди просто пытаются использовать внимание для продвижения своих продуктов, в данном случае - книги. Это чисто маркетинговая история, таким образом используются инфоповоды. В данном случае инфоповодом стал совет".

"Именно поэтому книга и выходит 30 июля. Пиар-акция ли это? Конечно, - добавил он. - При этом оптимизма перед советом у меня уже практически нет, но бороться надо будет до последнего, потому что окончательное решение все же будет принято конгрессом World Athletics. На исправление ситуации будет полгода, это должно стать приоритетной задачей тех, кто погружен в это дело".

Книга бывшего директора московской антидопинговой лаборатории носит название "Дело Родченкова", ее выход запланирован на 30 июля - последний день заседания совета World Athletics.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось. В июне этого года World Athletics отказала национальной федерации в отсрочке по выплате штрафа в $5 млн, невыполнение этого требования может заставить совет международной федерации исключить ВФЛА из числа своих членов. Евгений Юрченко, возглавивший ВФЛА пять месяцев назад с целью вывести российскую легкую атлетику из кризиса, в июле оставил пост президента организации.