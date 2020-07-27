В "Мордовии" рассчитывают на помощь главы республики в вопросе участия клуба в ПФЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Мордовия" надеется на помощь главы республики Владимира Волкова в вопросе участия клуба в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом ТАСС рассказал директор "Мордовии" Николай Левин.

"Мордовия" по итогам досрочно завершенного сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла последнее место в турнирной таблице. Позже клуб из-за долгов не сумел получить лицензию для выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

"У нас надежда сейчас только на главу республики: исходя из нынешнего печального положения "Мордовии", только лично он может повлиять на данную ситуацию, - сказал Левин. - Есть инвесторы, которые готовы дать деньги для клуба на этот сезон, но для того, чтобы играть хотя бы в ПФЛ, нужно расплатиться по налогам и закрыть полугодовую задолженность по зарплате".

"Ситуация пока не радужная, у клуба задолженность перед компанией "Спорт-Ин" - 43 млн рублей. Конечно, в крайнем случае, заявим команду в ЛФК (первенство России среди любительских футбольных клубов), будем там играть. Но будет обидно и несправедливо, если в Саранске, который принимал матчи чемпионата мира, не станет профессионального футбола", - добавил он.