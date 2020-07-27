Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу

ТАСС, 27 июля. Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом". Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Матч пройдет 7 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало трансляции - 21:30 мск.

Суперкубок России - одноматчевый турнир, в котором встречаются победители чемпионата России и Кубка России. Победителем прошедшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский "Зенит". Поскольку "Зенит" также выиграл и Кубок России, его соперником в матче за суперкубок стал "Локомотив", занявший второе место в РПЛ.

Трофей разыгрывался 17 раз, рекордсменом по числу побед является ЦСКА (семь). "Зенит" становился победителем Суперкубка России четыре раза , "Локомотив" - трижды, "Рубин" - дважды, "Спартак" - один раз.