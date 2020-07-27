Александр Медведев: новичок "Зенита" Ловрен - боец, такие игроки нужны команде

"Зенит" в понедельник объявил о подписании трехлетнего контракта с 31-летним защитником, который в прошлом сезоне выступал за "Ливерпуль".

"Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности, - заявил Медведев. - Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом".

"Известно, что Деян - настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен", - отметил гендиректор "Зенита".

Собеседник агентства не стал рассказывать о ходе переговоров с "Ливерпулем" и самим игроком. "Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат", - резюмировал Медведев.

Карьера Деяна Ловрена

В минувшем сезоне в составе "Ливерпуля" Ловрен стал чемпионом Англии. Всего он провел 15 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей в разных турнирах.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, вместе с командой он также стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2018/19) и финалистом Лиги Европы (2015/16). Также Ловрен играл за хорватские клубы "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и английский "Саутгемптон". В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, забил три мяча и стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.