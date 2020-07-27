Российский шахматист Свидлер проиграл Карлсену в седьмом туре турнира Legends of Chess

ТАСС, 27 июля. Российский гроссмейстер Петр Свидлер уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в седьмой игровой день турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, который проходит в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Первые три партии завершились вничью, в четвертой Свидлер уступил черными фигурами.

В других матчах россиянин Ян Непомнящий обыграл в армагеддоне венгра Петера Леко (3:2), Владимир Крамник проиграл украинцу Василию Иванчуку (1:3), Вишванатан Ананд из Индии победил израильтянина Бориса Гельфанда (2,5:0,5), нидерландец Аниш Гири оказался сильнее представителя Китая Дин Лижэня (2,5:0,5).

По итогам семи туров таблицу возглавляет Карлсен, который набрал 20 баллов, далее идут Непомнящий (18), Гири (14), Крамник (12), Свидлер (11), Иванчук (9), Гельфанд (7), Ананд (6), Леко (5), Дин Лижэнь (3). В восьмом туре Непомнящий сыграет 28 июля с Карлсеном, Крамник - со Свидлером, Гири - с Иванчуком, Ананд - с Дин Лижэнем, Леко - с Гельфандом.

Турнир состоит из двух этапов. На первом десять участников проведут по одному матчу друг с другом. Четыре шахматиста с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.