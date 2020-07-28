Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере

ТАСС, 28 июля. Канадский боец Жорж Сен-Пьер может стать соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в последнем поединке россиянина в карьере. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, чьи слова приводит телеканал ESPN.

Предстоящим соперником Нурмагомедова является американец Джастин Гэтжи. Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина сообщили, что этого не будет. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

"Конор [Макгрегор] хочет реванш. Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", - сказал Уайт.

В мае Сен-Пьер заявлял, что разговоры о проведении боя были, но организация отложила данный сценарий. "Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним - возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотел этого", - говорил Сен-Пьер.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.