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Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке

Этап "Формулы-1" в Сочи пройдет в этом сезоне 25-27 сентября
Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун AP Photo/Luca Bruno
Описание
Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун
© AP Photo/Luca Bruno

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун.

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"Формула-1" 10 июля объявила, что Гран-при России в этом сезоне пройдет 25-27 сентября.

"Сочи - фантастическое направление, и всегда здорово приезжать туда для проведения гонок. В "Формуле-1" все стремятся к улучшению, и одной из самых впечатляющих черт промоутера в России является постоянное желание адаптироваться и становиться лучше из года в год, чтобы дарить нашим болельщикам на трассе или дома лучшие гонки. Я думаю, что недавний кризис показал, что делает наших промоутеров особенными, и это в значительной степени касается России. Наши партнеры в Сочи рвутся провести гонку, и они проявили колоссальное умение и гибкость при подготовке к гонке, которая пройдет в этом году", - сказал Браун.

Теги
Формула-1Гран-при России
Массовый спорт
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