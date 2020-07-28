Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке

"Формула-1" 10 июля объявила, что Гран-при России в этом сезоне пройдет 25-27 сентября.

"Сочи - фантастическое направление, и всегда здорово приезжать туда для проведения гонок. В "Формуле-1" все стремятся к улучшению, и одной из самых впечатляющих черт промоутера в России является постоянное желание адаптироваться и становиться лучше из года в год, чтобы дарить нашим болельщикам на трассе или дома лучшие гонки. Я думаю, что недавний кризис показал, что делает наших промоутеров особенными, и это в значительной степени касается России. Наши партнеры в Сочи рвутся провести гонку, и они проявили колоссальное умение и гибкость при подготовке к гонке, которая пройдет в этом году", - сказал Браун.