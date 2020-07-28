Игорь Осинькин возглавил ФК "Крылья Советов"

ТАСС, 28 июля. Игорь Осинькин стал главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Осинькин сменил на этом посту Андрея Талалаева. Ранее он возглавлял краснодарскую "Кубань" и московское "Чертаново". В прошедшем сезоне "Чертаново" под руководством 55-летнего специалиста заняло третье место в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По итогам прошедшего сезона чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги "Крылья Советов" заняли 15-е место и следующий сезон проведут в ФНЛ.