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Футбол в России

Игорь Осинькин возглавил ФК "Крылья Советов"

Он сменил на этом посту Андрея Талалаева

ТАСС, 28 июля. Игорь Осинькин стал главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Осинькин сменил на этом посту Андрея Талалаева. Ранее он возглавлял краснодарскую "Кубань" и московское "Чертаново". В прошедшем сезоне "Чертаново" под руководством 55-летнего специалиста заняло третье место в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По итогам прошедшего сезона чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги "Крылья Советов" заняли 15-е место и следующий сезон проведут в ФНЛ.

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