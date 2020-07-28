Саночники Денисьев и Антонов присоединились к сборной России на сборе в Парамонове

Первый сбор сильнейших саночников страны проходил в Парамонове с 2 по 18 июля. На нем по разным причинам отсутствовали Денисьев, Антонов и участник Игр-2018 Степан Федоров.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в полном составе приехала на второй централизованный сбор, который стартовал в понедельник на базе в подмосковном Парамонове. Как сообщил ТАСС главный тренер Сергей Чудинов, к команде присоединились чемпионы мира 2020 года в соревновании экипажей саней-двоек Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В новый международный пул тестирования вошли 12 саночников из России и один из Германии

"Вчера в Парамоново приехали все и, в том числе, Денисьев, Антонов и Федоров. Сегодня команда проходит тестирование на коронавирус, а завтра после обеда есть вероятность того, что часть спортсменов уже приступит к тренировкам. Те, кто приехал в Парамоново из регионов, должны будут пройти повторное тестирование", - сказал Чудинов.

По словам главного тренера, второй сбор завершится 8 августа. "Сейчас у нас начнется специальная подготовка. Выйдем на лед на эстакаду и будем тренировать стартовый разгон, - заметил собеседник ТАСС. - После окончания этого сбора мы сразу отправимся в Сочи, где нас ждет роликовая подготовка непосредственно на олимпийской трассе".

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам завершившегося 20 марта чемпионата России тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин, у женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Главным турниром следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере.