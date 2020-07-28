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Футбол в России

И. о. гендиректора "Уфы" сообщил, что тренера Евсеева устраивают нынешние условия в клубе

После ухода предыдущего гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова в "Спартак" в СМИ обсуждался возможный переход Евсеева в столичный клуб
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главного тренера футбольного клуба "Уфа" Вадима Евсеева на данный момент устраивают все условия в уфимской команде. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности генерального директора клуба Ринат Шайбеков.

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Евсеев возглавил "Уфу" в 2019 году, под его руководством клуб занял девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, в ходе чемпионата команда имела беспроигрышную серию из восьми матчей. После ухода предыдущего гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова в "Спартак" в СМИ обсуждался возможный переход Евсеева в столичный клуб.

"Мы уже не раз говорили, что никого не удерживаем, если у любого представителя "Уфы" будет хорошее предложение для роста. На данный момент Вадим Валентинович - тренер нашего клуба, насколько я знаю, его все устраивает. Будут предложения, сядем с ним и совместно обсудим", - сказал Шайбеков.

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