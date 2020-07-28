Касперович и Норицын в августе смогут приехать в Болгарию на сбор биатлонной команды

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские тренеры по биатлону Александр Касперович и Виталий Норицын в августе смогут въехать на территорию Болгарии для участия в работе со сборной этой страны. Об этом Касперович рассказал ТАСС.

Касперович возглавил сборную Болгарии в мае, однако в связи с пандемией коронавируса к команде он присоединился в июле, когда она начала сбор в Белоруссии. Норицын, ранее возглавлявший женскую сборную России, в болгарской сборной является помощником Касперовича.

"8 июля мы приехали в Белоруссию, где мы сейчас проводим сбор, - рассказал Касперович. - 30 июля Норицын улетает в Болгарию, я же прилечу туда 6-го числа. Следующий сбор мы проведем в Белмекене".

"Проблем с въездом в Болгарию возникнуть не должно, поскольку у нас стоят рабочие визы", - пояснил он.

Россия с 1 августа возобновляет международное сообщение, однако оно будет восстановлено только со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Касперович в прошлом возглавлял сборную России, последние годы он работал главным тренером команды Санкт-Петербурга. Является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова.