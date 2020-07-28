В "Уфе" опровергли информацию о переходе футболиста Урунова в "Спартак"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" не обращался в "Уфу" по поводу приобретения футболистов команды. Об этом ТАСС заявил и. о. генерального директора уфимского клуба Ринат Шайбеков.
Ранее портал Sport24 сообщил, что полузащитник "Уфы" Остон Урунов перейдет в "Спартак" на этой неделе. Ожидается, что московский клуб заплатит за 19-летнего футболиста из Узбекистана € 2 млн.
"Ни по одному из футболистов официально к нам "Спартак" не обращался", - сказал Шайбеков.
Руководитель "Уфы" пояснил по поводу возможного обмена игроками со "Спартаком". "Если это будет усиление при обмене игроками или мы увидим перспективы получения финансовой прибыли, то мы рассмотрим такие предложения. На данный момент нам ничего не предлагали", - подчеркнул он.
В начале июля Шамиль Газизов покинул пост генерального директора "Уфы" и приступил к работе на аналогичной должности в "Спартаке". "Мы созваниваемся в большей степени как старые друзья, делимся впечатлениями. В целом он занимается вопросами своего клуба, я - своего", - отметил Шайбеков.