В "Уфе" опровергли информацию о переходе футболиста Урунова в "Спартак"

Ранее портал Sport24 сообщил, что полузащитник "Уфы" Остон Урунов перейдет в "Спартак" на этой неделе. Ожидается, что московский клуб заплатит за 19-летнего футболиста из Узбекистана € 2 млн.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" не обращался в "Уфу" по поводу приобретения футболистов команды. Об этом ТАСС заявил и. о. генерального директора уфимского клуба Ринат Шайбеков.

И. о. гендиректора "Уфы" сообщил, что тренера Евсеева устраивают нынешние условия в клубе

"Ни по одному из футболистов официально к нам "Спартак" не обращался", - сказал Шайбеков.

Руководитель "Уфы" пояснил по поводу возможного обмена игроками со "Спартаком". "Если это будет усиление при обмене игроками или мы увидим перспективы получения финансовой прибыли, то мы рассмотрим такие предложения. На данный момент нам ничего не предлагали", - подчеркнул он.

В начале июля Шамиль Газизов покинул пост генерального директора "Уфы" и приступил к работе на аналогичной должности в "Спартаке". "Мы созваниваемся в большей степени как старые друзья, делимся впечатлениями. В целом он занимается вопросами своего клуба, я - своего", - отметил Шайбеков.