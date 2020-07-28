Луческу принял решение остаться на посту главного тренера киевского ФК "Динамо"

"Динамо" 24 июля назначило на пост главного тренера 74-летнего Луческу, который ранее тренировал принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер" (2004-2016 гг.), контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на год. Часть активных фанатов киевского клуба выступила против назначения Луческу, они обвиняют тренера в неоднократных некорректных высказываниях в адрес "Динамо" и назвали его назначение "плевком в лицо". В понедельник румынское издание GSP сообщило, что Луческу подал в отставку. Во вторник пресс-служба "Динамо" опубликовала переписку между Луческу и президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

ТАСС, 28 июля. Румынский специалист Мирча Луческу принял решение остаться на посту главного тренера киевского "Динамо", несмотря на то, что ранее собирался покинуть клуб через четыре дня после назначения. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под вашим руководством, - отметил Суркис. - Мы оба приняли непростое решение, но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба".

"Уважаемый господин президент, с глубоким почтением отношусь к вашей непреклонности в развитии футбольного клуба "Динамо", - заявил Луческу. - Я никогда не пасовал перед трудностями, и тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом".

Под руководством Луческу "Шахтер" стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины и шесть раз выигрывал кубок страны. В 2009 году "Шахтер" завоевал последний в истории Кубок УЕФА, после чего турнир был переименован в Лигу Европы. Румынский специалист возглавлял российский "Зенит" в сезоне-2016/17, с ним петербуржцы завоевали Суперкубок России. Также Луческу тренировал сборные Румынии и Турции, румынские клубы "Динамо" и "Рапид", итальянские "Пизу", "Брешию", "Реджану" и "Интер", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

Киевское "Динамо" является самым титулованным клубом Украины, выиграв 15 раз национальный чемпионат, 12 раз - Кубок Украины, восемь раз - Суперкубок Украины. Также на счету "Динамо" 13 выигранных чемпионатов СССР и девять Кубков СССР. Киевский клуб дважды становился победителем Кубка обладателей кубков УЕФА (1975, 1986). В 1975 году "Динамо" стало обладателем Суперкубка УЕФА.