ХК "Динамо" отменил товарищеский матч с "Витязем" из-за карантина

ТАСС, 28 июля. Московский хоккейный клуб "Динамо" отменил предсезонный товарищеский матч против подмосковного "Витязя" из-за карантина, на котором находится столичная команда. Об этом сообщает пресс-служба "Витязя".

Игра между командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была запланирована на 5 августа и должна была пройти в Новогорске.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что в команде "Динамо", выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), обнаружены случаи заражения коронавирусом. В этот момент хоккеисты находились на сборах в Новогорске. После обнаружения коронавируса тренировки были остановлены. Подмосковный клуб ВХЛ является фарм-клубом московского "Динамо".

Помимо этого, случаи заражение коронавирусом были зафиксированы в московских ЦСКА и "Спартаке", а также в омском "Авангарде".

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России. Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.