IBU в связи с пандемией разработает несколько сценариев проведения сезона

В предстоящем зимнем сезоне будет проведено десять этапов Кубка мира и чемпионат мира в Поклюке (Словения). Первый этап должен стартовать в финском Контиолахти 29 ноября, заключительный - в марте в Норвегии.

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) разработает несколько сценариев проведения зимнего сезона на тот случай, если пандемия коронавируса помешает его полноценному проведению. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

"Пока рано говорить о том, как будет выглядеть предстоящий зимний сезон, - сообщили в IBU. - Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к различным сценариям".

"На первом этапе мы находились в очень тесном диалоге с организаторами, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований, финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей и многое другое. Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев", - отметили в организации.

Развитие коронавирусной инфекции в марте заставило IBU провести два этапа Кубка мира без зрителей и отменить заключительный этап в норвежском Холменколлене.