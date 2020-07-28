Матвеев утвержден главным тренером футбольного клуба "Урал"

ТАСС, 28 июля. Футбольный клуб "Урал" объявил о том, что главным тренером команды назначен Юрий Матвеев. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Подробности контракта с 53-летним специалистом не сообщаются.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Олимп - Кубка России с "Химками" (1:3) 19 июля. Матвеев был главным тренером "Урала-2", именно он готовил главную команду клуба к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Матвеев работает в системе "Урала" с 2008 года, ранее он неоднократно назначался исполняющим обязанности главного тренера команды.

В прошедшем сезоне РПЛ "Урал" занял 11-е место. Новый сезон начнется 8 августа.