Семья чемпиона ОИ по борьбе Иваницкого поблагодарила всех, кто участвовал в его поиске

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Семья, родные и близкие олимпийского чемпиона по борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 1980 года Александра Иваницкого выразили благодарность всем, кто принимал участие в его поиске. Об этом говорится в открытом письме, предоставленном в распоряжение ТАСС.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, затем перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Благодарим за помощь, содействие, сочувствие и поддержку: правительство Московской области, Федерацию спортивной борьбы России во главе с президентом Михаилом Мамиашвили, "Карелин фонд" и лично Героя России Александра Карелина, председателя комитета по делам молодежи и спорта Олега Жолобова, руководство ЦСКА, администрацию Рузского района, спорткомитет Рузского района, Федерацию водного поло Московской области, тренерский коллектив борцов Рузского района, коллектив МУОР №1 во главе с директором, олимпийским чемпионом Давидом Мусульбесом, а также правоохранительные органы Московской области, - говорится в письме. - Отдельные слова благодарности хотим выразить всем принимавшим участие в поисках. Более 100 человек помогали нам неустанно день и ночь. Эти невероятные люди приезжали к нам после своей работы или предыдущих поисков".

"Невозможно одним словом описать их самоотверженный труд. У каждого из них есть своя работа, семья, кто-то брал отпуск для того, чтобы помогать попавшим в беду. Профессионализм всех участников трогает до глубины души, вызывает огромное уважение и безграничную признательность", - также говорится в письме.

Была также выражена благодарность волонтерам, пилотам поисково-спасательного отряда, водолазам, сотрудникам МЧС.

Прощание с Иваницким состоится 29 июля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках.