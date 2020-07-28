Власти Свердловской области из-за пандемии отменили марафон "Европа-Азия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ежегодный марафон "Европа-Азия", который должен был состояться в Екатеринбурге 2 августа, отменен. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Проведение марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что мы сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников", - написал губернатор.
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Проведение марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников. Теперь отвечаю на вопросы. 1. Добрый день. Можно как-то контролировать масочный режим у кондукторов общественного транспорта? Езжу в маршруте 054, все контролёры всегда без масок, это просто ужасно! – Добрый день, контролируют. В Екатеринбурге есть муниципальная транспортная инспекция. Ее специалисты ежедневно – семь дней в неделю – проводят рейды, проверяя соблюдение в городском общественном транспорте всех правил. Сегодня, в том числе, – и соблюдение масочного режима сотрудниками предприятий-перевозчиков и пассажирами. На этой неделе пройдет межведомственная группа – обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии. Они включат дополнительно в план проверки 054 маршрут. Рассчитываю, что руководство компании-перевозчика во избежание крупных штрафов более пристальное внимание своих сотрудников обратит на требования особого режима. 2. Уважаемый Евгений Владимирович! Прошу вашей помощи. Живу в п. Монетный Березовского городского округа. 22 июля в связи с аварией в доме по ул. Кирова, 7 отключили газ. Всё понимаю — бывает. Однако ответственные организации не торопятся его включать обратно. УК «КОТ» (т. +734369-43-73-88), обслуживающая наши дома, говорит, что ремонт окончен был на следующий день (23.07) и отправляет нас, жителей, самим разбираться с абонентским отделом «Газпрома» в г. Березовский (т. +734369-4-94-77). Газпром же говорит, что «пока ваш КОТ не заплатит, мы включать не будем». Сегодня на мой очередной звонок они ответили «как только, так сразу» и бросили трубку. У меня нет задолженности по оплате газа, но почему-то моя семья с двумя малолетними детьми стала заложником ситуации. Очень прошу вашей помощи, иные ответственные лица просто глухи к проблемам своих заказчиков услуг и налогоплательщиков. Продолжение в галерее и stories
Шестой марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге в этом году должен был пройти одновременно с IV всероссийским полумарафоном "ЗаБег", который организует команда проекта "Лига героев". Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах, это заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Участники должны были стартовать в одно время вне зависимости от часовых поясов и выйти на дистанции 1 520 м, 5, 10 или 21,1 км.
Как ранее сообщала руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу, в полумарафоне должны были принять участие более 150 тыс. россиян.