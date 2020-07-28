Власти Свердловской области из-за пандемии отменили марафон "Европа-Азия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ежегодный марафон "Европа-Азия", который должен был состояться в Екатеринбурге 2 августа, отменен. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Проведение марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что мы сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников", - написал губернатор.