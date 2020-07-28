Футболист мадридского "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом

ТАСС, 28 июля. Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Реал" Мариано Диаса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

Отмечается, что болезнь у 26-летнего нападающего протекает без симптомов, и в данный момент он находится дома, соблюдая протокол самоизоляции. Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник.

Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол. Помимо мадридского клуба, форвард из Доминиканской Республики ранее выступал за французский "Лион". В составе "Реала" Диас стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и дважды выиграл чемпионат Испании.

"Реал" стал победителем чемпионата Испании сезона-2019/20. Мадридскому клубу 7 августа предстоит провести ответный матч в гостях против английского "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В первой игре "Реал" дома уступил со счетом 1:2.