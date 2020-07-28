Екимов: проект "Велосириус" поддержит желание детей продолжать заниматься велоспортом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийский летне-осенний проект "Велосириус" должен поспособствовать интересу детей к занятиям велоспортом. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Инициатива организации этого массового велосипедного мероприятия принадлежит "Сириусу", мы с удовольствием поддержали это, так как давно искали точки соприкосновения, потому что велосипедный спорт является тем видом спорта, который легко донести до масс, - сказал Екимов. - Ведь практически в каждой семье есть велосипед. Нужно проложить путь от массового спорта к спорту высших достижений, поэтому проект "Велосириус" будет иметь огромное значение. Он должен поддержать желание детей продолжать заниматься велоспортом".

Проект "Велосириус" состоит из онлайн- и офлайн-мероприятий для детей и молодежи. Участвовать могут школьники от 6 до 18 лет и молодежь 18-23 лет. В летнее время проводится онлайн-велозаезд. Завершится проект велофестивалями и велопарадами по всей стране, приуроченными к Всемирному дню без автомобиля 22 сентября.