Шмелева: проект "Велосириус" призван показать преимущества занятий велоспортом

Проект "Велосириус" состоит из онлайн- и офлайн-мероприятий для детей и молодежи. Участвовать могут школьники от 6 до 18 лет и молодежь 18-23 лет. В летнее время проводится онлайн-велозаезд. Завершится проект велофестивалями и велопарадами по всей стране, приуроченными к Всемирному дню без автомобиля 22 сентября.

"Для "Сириуса" и его партнеров очень важно развивать проекты, которые популяризируют активный и здоровый образ жизни, - отметила Шмелева. - Проект "Велосириус" призван для того, чтобы показать преимущества велосипеда как инструмента для занятий спортом и активного досуга, а также безопасного и экологичного средства передвижения. Мы мечтаем проводить в Сочи в Олимпийском парке массовые велопарады, но сегодня пока это невозможно из-за пандемии. Но мы можем сейчас готовиться к этому, вдохновлять ребят на индивидуальные велотренировки - предлагаем всем любителям велосипедного спорта подключиться к нашему проекту и в июле-августе делать велозаезды индивидуально".

"Мы хотим предложить всем юным поклонникам велоспорта ориентироваться на 22 сентября, который является Всемирным днем без автомобиля. Мы готовы провести все массовые мероприятия, которые могли быть ранее запланированы на лето, именно в этот день в Сочи и завершить тогда нашу акцию, которая стартовала официально 16 июля и продлится в онлайн-формате до 31 августа", - добавила Шмелева. -

По словам заместителя руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "спорт" Дмитрия Савина, сейчас появилось очень много различных технических приспособлений, которые устанавливаются непосредственно на сам велосипед, либо это трекеры, носимые на теле. "Они позволяют выстроить траекторию движения, дать какие-то характеристики скорости и затем выложить это в онлайн, чтобы сравнить свой результат с другими и дать заочную возможность посоревноваться", - сказал Савин.

"Сейчас технологии позволяют сделать все, нужно только сесть за руль велосипеда. Если говорить про наше конкретное мероприятие, то каждый участник его должен предварительно зарегистрироваться на нашей онлайн-платформе через специальный сайт. Затем, проехав определенную дистанцию, этот участник должен выкладывать всю информацию с трекеров и постоянно плюсовать свои заезды в своем личном кабинете. Можно участвовать индивидуально, а можно командами, и набирать как можно больше километров, чтобы претендовать на поощрительные призы, которые предоставляют "Сириус" и Федерация велосипедного спорта России", - добавил заместитель руководителя фонда.