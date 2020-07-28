Крутилин: проект "Велосириус" поможет популяризации велосипедного спорта в России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийский летне-осенний проект "Велосириус" станет инструментом по развитию и популяризации велоспорта в России. Такое мнение выразил главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин во время пресс-конференции в ТАСС.
"Проект "Велосириус" должен стать значительным шагом в решении многих проблем в велосипедном спорте, - отметил Крутилин. - Этот проект имеет перспективу в ближайшее время охватить все субъекты Российской Федерации и стать дополнительной опорой для Федерации велосипедного спорта России в вопросах развития и популяризации велоспорта в нашей стране. Будет усилена селекционная работа на местах, что может положительно отразиться на работе национальной сборной".
"Я как тренер сборной команды России по маунтинбайку связываю большие надежды с данным проектом и уверен, что он принесет нам большую пользу. Еще больше людей обратит внимание на наш вид спорта и начнет им заниматься. И мы можем перейти от хаотичного катания к систематическим занятиям, решив задачу популяризации", - добавил Крутилин.
Проект "Велосириус" состоит из онлайн- и офлайн-мероприятий для детей и молодежи. Участвовать могут школьники от 6 до 18 лет и молодежь 18-23 лет. В летнее время проводится онлайн-велозаезд. Завершится проект велофестивалями и велопарадами по всей стране, приуроченными к Всемирному дню без автомобиля 22 сентября.