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Футбол в России

Опубликован календарь чемпионата РПЛ на сезон-2020/21

Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2020/21.

Матчи первого тура Тинькофф-РПЛ пройдут с 8 по 11 августа, заключительного - 16 мая 2021 года.

1 тур, 8-11 августа     

  • "Спартак" – "Сочи"
  • "Тамбов" – "Ростов"
  • "Рубин" – "Локомотив"
  • "Арсенал" – "Ахмат"
  • "Ротор" – "Зенит"
  • "Уфа" – "Краснодар"
  • "Урал" – "Динамо"
  • "Химки" – ЦСКА        

2 тур, 14-17 августа

  • "Спартак" – "Ахмат"
  • "Ростов" – "Зенит"
  • ЦСКА – "Тамбов"
  • "Динамо" – "Ротор"
  • "Локомотив" – "Краснодар"
  • "Сочи" – "Химки"
  • "Рубин" – "Урал"
  • "Арсенал" – "Уфа"   

3 тур, 18-20 августа

  • "Зенит" – ЦСКА
  • "Краснодар" – "Арсенал"
  • "Ахмат" – "Ротор"
  • "Динамо" – "Ростов"
  • "Тамбов" – "Химки"
  • "Сочи" – "Рубин"
  • "Уфа" – "Спартак"
  • "Урал" – "Локомотив"

4 тур, 21-24 августа

  • "Зенит" – "Тамбов"
  • "Спартак" – "Локомотив"
  • ЦСКА – "Рубин"
  • "Арсенал" – "Динамо"
  • "Ротор" – "Сочи"
  • "Уфа" – "Ростов"
  • "Урал" – "Краснодар"
  • "Химки" – "Ахмат"

5 тур, 25-27 августа

  • "Ростов" – "Урал"
  • "Краснодар" – ЦСКА
  • "Динамо" – "Зенит"
  • "Локомотив" – "Ахмат"
  • "Тамбов" – "Сочи"
  • "Рубин" – "Уфа"
  • "Арсенал" – "Химки"
  • "Ротор" – "Спартак"

6 тур, 28-30 августа

  • "Спартак" – "Арсенал"
  • "Краснодар" – "Ростов"
  • "Ахмат" – ЦСКА
  • "Локомотив" – "Зенит"
  • "Сочи" – "Урал"
  • "Рубин" – "Тамбов"
  • "Уфа" – "Динамо"
  • "Химки" – "Ротор"

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября                                 

7 тур, 11-14 сентября

  • "Зенит" – "Арсенал"
  • "Ростов" – "Локомотив"
  • "Ахмат" – "Сочи"
  • ЦСКА – "Спартак"
  • "Динамо" – "Рубин"
  • "Тамбов" – "Уфа"
  • "Ротор" – "Краснодар"
  • "Урал" – "Химки"

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября

  • "Ростов" – "Ротор"
  • "Краснодар" – "Химки"
  • "Динамо" – "Ахмат"
  • "Локомотив" – "Тамбов"
  • "Рубин" – "Спартак"
  • "Арсенал" – "Сочи"
  • "Уфа" – ЦСКА
  • "Урал" – "Зенит"

9 тур, 25-28 сентября

  • "Зенит" – "Уфа"
  • "Тамбов" – "Спартак"
  • "Ахмат" – "Урал"
  • ЦСКА – "Локомотив"
  • "Сочи" – "Краснодар"
  • "Арсенал" – "Ростов"
  • "Ротор" – "Рубин"
  • "Химки" – "Динамо"

Матчи группового этапа Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10 тур, 2-4 октября

  • "Спартак" – "Зенит"
  • "Динамо" – "Краснодар"
  • "Локомотив" – "Химки"
  • "Тамбов" – "Арсенал"
  • "Сочи" – "Ростов"
  • "Рубин" – "Ахмат"
  • "Уфа" – "Ротор"
  • "Урал" – ЦСКА

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября                       

11 тур, 17-19 октября

  • "Зенит" – "Сочи"
  • "Ростов" – "Ахмат"
  • "Краснодар" – "Рубин"
  • ЦСКА – "Динамо" Москва
  • "Локомотив"   "Уфа"
  • "Арсенал" – "Урал"
  • "Ротор" – "Тамбов"
  • "Химки" – "Спартак"

Матчи группового этапа Кубка России – 21-22 октября    

12 тур, 23-26 октября

  • "Зенит" – "Рубин"
  • "Ростов" – "Химки"
  • "Краснодар" – "Спартак"
  • "Ахмат" – "Уфа"
  • ЦСКА – "Арсенал"
  • "Динамо" – "Сочи"
  • "Локомотив" – "Ротор"
  • "Урал" – "Тамбов"         

13 тур, 30 октября-2 ноября

  • "Спартак" – Ростов
  • "Ахмат" – "Краснодар"
  • "Тамбов" – "Динамо"
  • "Сочи" – "Локомотив"
  • "Рубин" – "Арсенал"
  • "Ротор" – ЦСКА
  • "Уфа" – "Урал"
  • "Химки" – "Зенит"

14 тур, 6-8 ноября

  • "Зенит" – "Краснодар"
  • ЦСКА – "Ростов"
  • "Динамо" – "Локомотив"
  • "Тамбов" – "Ахмат"
  • "Сочи" – "Уфа"
  • "Арсенал" – "Ротор"
  • "Урал" – "Спартак"
  • "Химки" – "Рубин"                      

15 тур, 21-23 ноября

  • "Спартак" – "Динамо"
  • "Краснодар" – "Тамбов"
  • "Ахмат" – "Зенит"
  • ЦСКА – "Сочи"
  • "Локомотив" – "Арсенал"
  • "Рубин" – "Ростов"
  • "Ротор" – "Урал"
  • "Уфа" – "Химки"      

16 тур, 27-30 ноября

  • "Спартак" – "Ротор"
  • "Ростов" – "Динамо"
  • "Ахмат" – "Локомотив"
  • "Рубин" – ЦСКА
  • "Арсенал" – "Зенит"
  • "Уфа" – "Тамбов"
  • "Урал" – "Сочи"
  • "Химки" – "Краснодар"            

17 тур, 4-7 декабря

  • "Зенит" – "Урал"
  • "Ростов" – "Уфа"
  • "Краснодар" – "Ротор"
  • ЦСКА – "Химки"
  • "Динамо" – "Арсенал"
  • "Локомотив" – "Рубин"
  • "Спартак" – "Тамбов"
  • "Сочи" – "Ахмат"    

18 тур, 11-14 декабря

  • "Зенит" – "Динамо"
  • "Краснодар" – "Локомотив"
  • "Ахмат" "Ростов"
  • ЦСКА – "Урал"
  • "Тамбов" – "Рубин"
  • "Сочи" – "Спартак"
  • "Ротор" – "Уфа"
  • "Химки" – "Арсенал"           

19 тур, 15-17 декабря

  • "Зенит" – "Спартак"
  • "Краснодар" – "Уфа"
  • "Ахмат" – "Рубин"
  • "Ростов" – ЦСКА
  • "Тамбов" – "Урал"
  • "Сочи" – "Динамо"
  • "Ротор" – "Арсенал"
  • "Химки" – "Локомотив"

Пауза в сезоне

1/8 финала Кубка России – 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля – 1 марта

  • "Зенит" – "Ростов"
  • "Спартак" – "Рубин"
  • "Краснодар" – "Урал"
  • "Ахмат" – "Динамо"
  • "Локомотив" – ЦСКА
  • "Тамбов" – "Ротор"
  • "Сочи" – "Арсенал"
  • "Химки" – "Уфа"

1/4 финала Кубка России – 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта

  • "Спартак" – "Краснодар"
  • "Ростов" – "Сочи"
  • ЦСКА – "Ахмат"
  • "Динамо" – "Тамбов"
  • "Рубин" – "Зенит"
  • "Арсенал" – "Локомотив"
  • "Ротор" – "Химки"
  • "Урал" – "Уфа"

22 тур, 12-15 марта

  • "Зенит" – "Ахмат"
  • "Динамо" – "Спартак"
  • "Локомотив" – "Сочи"
  • "Тамбов" – "Краснодар"
  • "Арсенал" – ЦСКА
  • "Уфа" – "Рубин"
  • "Урал" – "Ротор"
  • "Химки" – "Ростов" 

23 тур, 19-21 марта

  • "Спартак" – "Урал"
  • "Краснодар" – "Динамо"
  •  "Ахмат" – "Арсенал"
  • ЦСКА – "Зенит"
  • "Сочи" – "Тамбов"
  • "Рубин" – "Химки"
  • "Ротор" – "Ростов"
  • "Уфа" – "Локомотив"

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта                         

24 тур, 3-5 апреля

  • "Зенит" – "Химки"
  • "Ростов" – "Спартак"
  • "Краснодар" – "Ахмат"
  • "Динамо" – "Уфа"
  • "Тамбов" – ЦСКА
  • "Рубин" – "Сочи"
  • "Ротор" – "Локомотив"
  • "Урал" – "Арсенал"             

25 тур, 9-12 апреля

  • "Ростов" – "Рубин"
  • ЦСКА – "Ротор"
  • "Динамо" – "Урал"
  • "Локомотив" – "Спартак"
  • "Сочи" – "Зенит"
  • "Арсенал" – "Краснодар"
  • "Уфа" – "Ахмат"
  • "Химки" – "Тамбов" 

26 тур, 16-19 апреля

  • "Спартак" – "Уфа"
  • "Краснодар" – "Зенит"
  • "Ахмат" – "Химки"
  • "Локомотив" – "Ростов"
  • "Сочи" – ЦСКА
  • "Арсенал" – "Тамбов"
  • "Ротор" – "Динамо"
  • "Урал" – "Рубин"

1/2 финала Кубка России – 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля

  • "Зенит" – "Ротор"
  • "Спартак" – ЦСКА
  • "Ростов" – "Арсенал"
  • "Динамо" – "Химки"
  • "Тамбов" – "Локомотив"
  • "Рубин" – "Краснодар"
  • "Уфа" – "Сочи"
  • "Урал" – "Ахмат"

28 тур, 30 апреля-3 мая

  • "Зенит" – "Локомотив"
  • "Ростов" – "Тамбов"
  • "Краснодар" – "Сочи"
  • ЦСКА – "Уфа"
  • "Рубин" – "Динамо"
  • "Арсенал" – "Спартак"
  • "Ротор" – "Ахмат"
  • "Химки" – "Урал"

29 тур, 7-10 мая

  • "Спартак" – "Химки"
  • "Ахмат" – "Тамбов"
  • ЦСКА – "Краснодар"
  • "Локомотив" – "Динамо"
  • "Сочи" – "Ротор"
  • "Арсенал" – "Рубин"
  • "Уфа" – "Зенит"
  • "Урал" – "Ростов"

Финал Кубка России – 12 мая

30 тур, 16 мая

  • "Ростов" – "Краснодар"
  • "Ахмат" – "Спартак"
  • "Динамо" – ЦСКА
  • "Локомотив" – "Урал"
  • "Тамбов" – "Зенит"
  • "Рубин" – "Ротор"
  • "Уфа" – "Арсенал"
  • "Химки" – "Сочи"

Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая

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