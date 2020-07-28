Опубликован календарь чемпионата РПЛ на сезон-2020/21

ТАСС, 28 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2020/21.

Матчи первого тура Тинькофф-РПЛ пройдут с 8 по 11 августа, заключительного - 16 мая 2021 года.

1 тур, 8-11 августа

"Спартак" – "Сочи"

"Тамбов" – "Ростов"

"Рубин" – "Локомотив"

"Арсенал" – "Ахмат"

"Ротор" – "Зенит"

"Уфа" – "Краснодар"

"Урал" – "Динамо"

"Химки" – ЦСКА

2 тур, 14-17 августа

"Спартак" – "Ахмат"

"Ростов" – "Зенит"

ЦСКА – "Тамбов"

"Динамо" – "Ротор"

"Локомотив" – "Краснодар"

"Сочи" – "Химки"

"Рубин" – "Урал"

"Арсенал" – "Уфа"

3 тур, 18-20 августа

"Зенит" – ЦСКА

"Краснодар" – "Арсенал"

"Ахмат" – "Ротор"

"Динамо" – "Ростов"

"Тамбов" – "Химки"

"Сочи" – "Рубин"

"Уфа" – "Спартак"

"Урал" – "Локомотив"

4 тур, 21-24 августа

"Зенит" – "Тамбов"

"Спартак" – "Локомотив"

ЦСКА – "Рубин"

"Арсенал" – "Динамо"

"Ротор" – "Сочи"

"Уфа" – "Ростов"

"Урал" – "Краснодар"

"Химки" – "Ахмат"

5 тур, 25-27 августа

"Ростов" – "Урал"

"Краснодар" – ЦСКА

"Динамо" – "Зенит"

"Локомотив" – "Ахмат"

"Тамбов" – "Сочи"

"Рубин" – "Уфа"

"Арсенал" – "Химки"

"Ротор" – "Спартак"

6 тур, 28-30 августа

"Спартак" – "Арсенал"

"Краснодар" – "Ростов"

"Ахмат" – ЦСКА

"Локомотив" – "Зенит"

"Сочи" – "Урал"

"Рубин" – "Тамбов"

"Уфа" – "Динамо"

"Химки" – "Ротор"

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября

7 тур, 11-14 сентября

"Зенит" – "Арсенал"

"Ростов" – "Локомотив"

"Ахмат" – "Сочи"

ЦСКА – "Спартак"

"Динамо" – "Рубин"

"Тамбов" – "Уфа"

"Ротор" – "Краснодар"

"Урал" – "Химки"

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября

"Ростов" – "Ротор"

"Краснодар" – "Химки"

"Динамо" – "Ахмат"

"Локомотив" – "Тамбов"

"Рубин" – "Спартак"

"Арсенал" – "Сочи"

"Уфа" – ЦСКА

"Урал" – "Зенит"

9 тур, 25-28 сентября

"Зенит" – "Уфа"

"Тамбов" – "Спартак"

"Ахмат" – "Урал"

ЦСКА – "Локомотив"

"Сочи" – "Краснодар"

"Арсенал" – "Ростов"

"Ротор" – "Рубин"

"Химки" – "Динамо"

Матчи группового этапа Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10 тур, 2-4 октября

"Спартак" – "Зенит"

"Динамо" – "Краснодар"

"Локомотив" – "Химки"

"Тамбов" – "Арсенал"

"Сочи" – "Ростов"

"Рубин" – "Ахмат"

"Уфа" – "Ротор"

"Урал" – ЦСКА

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11 тур, 17-19 октября

"Зенит" – "Сочи"

"Ростов" – "Ахмат"

"Краснодар" – "Рубин"

ЦСКА – "Динамо" Москва

"Локомотив" "Уфа"

"Арсенал" – "Урал"

"Ротор" – "Тамбов"

"Химки" – "Спартак"

Матчи группового этапа Кубка России – 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября

"Зенит" – "Рубин"

"Ростов" – "Химки"

"Краснодар" – "Спартак"

"Ахмат" – "Уфа"

ЦСКА – "Арсенал"

"Динамо" – "Сочи"

"Локомотив" – "Ротор"

"Урал" – "Тамбов"

13 тур, 30 октября-2 ноября

"Спартак" – Ростов

"Ахмат" – "Краснодар"

"Тамбов" – "Динамо"

"Сочи" – "Локомотив"

"Рубин" – "Арсенал"

"Ротор" – ЦСКА

"Уфа" – "Урал"

"Химки" – "Зенит"

14 тур, 6-8 ноября

"Зенит" – "Краснодар"

ЦСКА – "Ростов"

"Динамо" – "Локомотив"

"Тамбов" – "Ахмат"

"Сочи" – "Уфа"

"Арсенал" – "Ротор"

"Урал" – "Спартак"

"Химки" – "Рубин"

15 тур, 21-23 ноября

"Спартак" – "Динамо"

"Краснодар" – "Тамбов"

"Ахмат" – "Зенит"

ЦСКА – "Сочи"

"Локомотив" – "Арсенал"

"Рубин" – "Ростов"

"Ротор" – "Урал"

"Уфа" – "Химки"

16 тур, 27-30 ноября

"Спартак" – "Ротор"

"Ростов" – "Динамо"

"Ахмат" – "Локомотив"

"Рубин" – ЦСКА

"Арсенал" – "Зенит"

"Уфа" – "Тамбов"

"Урал" – "Сочи"

"Химки" – "Краснодар"

17 тур, 4-7 декабря

"Зенит" – "Урал"

"Ростов" – "Уфа"

"Краснодар" – "Ротор"

ЦСКА – "Химки"

"Динамо" – "Арсенал"

"Локомотив" – "Рубин"

"Спартак" – "Тамбов"

"Сочи" – "Ахмат"

18 тур, 11-14 декабря

"Зенит" – "Динамо"

"Краснодар" – "Локомотив"

"Ахмат" "Ростов"

ЦСКА – "Урал"

"Тамбов" – "Рубин"

"Сочи" – "Спартак"

"Ротор" – "Уфа"

"Химки" – "Арсенал"

19 тур, 15-17 декабря

"Зенит" – "Спартак"

"Краснодар" – "Уфа"

"Ахмат" – "Рубин"

"Ростов" – ЦСКА

"Тамбов" – "Урал"

"Сочи" – "Динамо"

"Ротор" – "Арсенал"

"Химки" – "Локомотив"

Пауза в сезоне

1/8 финала Кубка России – 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля – 1 марта

"Зенит" – "Ростов"

"Спартак" – "Рубин"

"Краснодар" – "Урал"

"Ахмат" – "Динамо"

"Локомотив" – ЦСКА

"Тамбов" – "Ротор"

"Сочи" – "Арсенал"

"Химки" – "Уфа"

1/4 финала Кубка России – 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта

"Спартак" – "Краснодар"

"Ростов" – "Сочи"

ЦСКА – "Ахмат"

"Динамо" – "Тамбов"

"Рубин" – "Зенит"

"Арсенал" – "Локомотив"

"Ротор" – "Химки"

"Урал" – "Уфа"

22 тур, 12-15 марта

"Зенит" – "Ахмат"

"Динамо" – "Спартак"

"Локомотив" – "Сочи"

"Тамбов" – "Краснодар"

"Арсенал" – ЦСКА

"Уфа" – "Рубин"

"Урал" – "Ротор"

"Химки" – "Ростов"

23 тур, 19-21 марта

"Спартак" – "Урал"

"Краснодар" – "Динамо"

"Ахмат" – "Арсенал"

ЦСКА – "Зенит"

"Сочи" – "Тамбов"

"Рубин" – "Химки"

"Ротор" – "Ростов"

"Уфа" – "Локомотив"

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24 тур, 3-5 апреля

"Зенит" – "Химки"

"Ростов" – "Спартак"

"Краснодар" – "Ахмат"

"Динамо" – "Уфа"

"Тамбов" – ЦСКА

"Рубин" – "Сочи"

"Ротор" – "Локомотив"

"Урал" – "Арсенал"

25 тур, 9-12 апреля

"Ростов" – "Рубин"

ЦСКА – "Ротор"

"Динамо" – "Урал"

"Локомотив" – "Спартак"

"Сочи" – "Зенит"

"Арсенал" – "Краснодар"

"Уфа" – "Ахмат"

"Химки" – "Тамбов"

26 тур, 16-19 апреля

"Спартак" – "Уфа"

"Краснодар" – "Зенит"

"Ахмат" – "Химки"

"Локомотив" – "Ростов"

"Сочи" – ЦСКА

"Арсенал" – "Тамбов"

"Ротор" – "Динамо"

"Урал" – "Рубин"

1/2 финала Кубка России – 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля

"Зенит" – "Ротор"

"Спартак" – ЦСКА

"Ростов" – "Арсенал"

"Динамо" – "Химки"

"Тамбов" – "Локомотив"

"Рубин" – "Краснодар"

"Уфа" – "Сочи"

"Урал" – "Ахмат"

28 тур, 30 апреля-3 мая

"Зенит" – "Локомотив"

"Ростов" – "Тамбов"

"Краснодар" – "Сочи"

ЦСКА – "Уфа"

"Рубин" – "Динамо"

"Арсенал" – "Спартак"

"Ротор" – "Ахмат"

"Химки" – "Урал"

29 тур, 7-10 мая

"Спартак" – "Химки"

"Ахмат" – "Тамбов"

ЦСКА – "Краснодар"

"Локомотив" – "Динамо"

"Сочи" – "Ротор"

"Арсенал" – "Рубин"

"Уфа" – "Зенит"

"Урал" – "Ростов"

Финал Кубка России – 12 мая

30 тур, 16 мая

"Ростов" – "Краснодар"

"Ахмат" – "Спартак"

"Динамо" – ЦСКА

"Локомотив" – "Урал"

"Тамбов" – "Зенит"

"Рубин" – "Ротор"

"Уфа" – "Арсенал"

"Химки" – "Сочи"

Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая