Опубликован календарь чемпионата РПЛ на сезон-2020/21

ТАСС, 28 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2020/21.
Матчи первого тура Тинькофф-РПЛ пройдут с 8 по 11 августа, заключительного - 16 мая 2021 года.
1 тур, 8-11 августа
- "Спартак" – "Сочи"
- "Тамбов" – "Ростов"
- "Рубин" – "Локомотив"
- "Арсенал" – "Ахмат"
- "Ротор" – "Зенит"
- "Уфа" – "Краснодар"
- "Урал" – "Динамо"
- "Химки" – ЦСКА
2 тур, 14-17 августа
- "Спартак" – "Ахмат"
- "Ростов" – "Зенит"
- ЦСКА – "Тамбов"
- "Динамо" – "Ротор"
- "Локомотив" – "Краснодар"
- "Сочи" – "Химки"
- "Рубин" – "Урал"
- "Арсенал" – "Уфа"
3 тур, 18-20 августа
- "Зенит" – ЦСКА
- "Краснодар" – "Арсенал"
- "Ахмат" – "Ротор"
- "Динамо" – "Ростов"
- "Тамбов" – "Химки"
- "Сочи" – "Рубин"
- "Уфа" – "Спартак"
- "Урал" – "Локомотив"
4 тур, 21-24 августа
- "Зенит" – "Тамбов"
- "Спартак" – "Локомотив"
- ЦСКА – "Рубин"
- "Арсенал" – "Динамо"
- "Ротор" – "Сочи"
- "Уфа" – "Ростов"
- "Урал" – "Краснодар"
- "Химки" – "Ахмат"
5 тур, 25-27 августа
- "Ростов" – "Урал"
- "Краснодар" – ЦСКА
- "Динамо" – "Зенит"
- "Локомотив" – "Ахмат"
- "Тамбов" – "Сочи"
- "Рубин" – "Уфа"
- "Арсенал" – "Химки"
- "Ротор" – "Спартак"
6 тур, 28-30 августа
- "Спартак" – "Арсенал"
- "Краснодар" – "Ростов"
- "Ахмат" – ЦСКА
- "Локомотив" – "Зенит"
- "Сочи" – "Урал"
- "Рубин" – "Тамбов"
- "Уфа" – "Динамо"
- "Химки" – "Ротор"
Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября
7 тур, 11-14 сентября
- "Зенит" – "Арсенал"
- "Ростов" – "Локомотив"
- "Ахмат" – "Сочи"
- ЦСКА – "Спартак"
- "Динамо" – "Рубин"
- "Тамбов" – "Уфа"
- "Ротор" – "Краснодар"
- "Урал" – "Химки"
Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября
8 тур, 18-21 сентября
- "Ростов" – "Ротор"
- "Краснодар" – "Химки"
- "Динамо" – "Ахмат"
- "Локомотив" – "Тамбов"
- "Рубин" – "Спартак"
- "Арсенал" – "Сочи"
- "Уфа" – ЦСКА
- "Урал" – "Зенит"
9 тур, 25-28 сентября
- "Зенит" – "Уфа"
- "Тамбов" – "Спартак"
- "Ахмат" – "Урал"
- ЦСКА – "Локомотив"
- "Сочи" – "Краснодар"
- "Арсенал" – "Ростов"
- "Ротор" – "Рубин"
- "Химки" – "Динамо"
Матчи группового этапа Кубка России – 30 сентября, 1 октября
10 тур, 2-4 октября
- "Спартак" – "Зенит"
- "Динамо" – "Краснодар"
- "Локомотив" – "Химки"
- "Тамбов" – "Арсенал"
- "Сочи" – "Ростов"
- "Рубин" – "Ахмат"
- "Уфа" – "Ротор"
- "Урал" – ЦСКА
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября
11 тур, 17-19 октября
- "Зенит" – "Сочи"
- "Ростов" – "Ахмат"
- "Краснодар" – "Рубин"
- ЦСКА – "Динамо" Москва
- "Локомотив" "Уфа"
- "Арсенал" – "Урал"
- "Ротор" – "Тамбов"
- "Химки" – "Спартак"
Матчи группового этапа Кубка России – 21-22 октября
12 тур, 23-26 октября
- "Зенит" – "Рубин"
- "Ростов" – "Химки"
- "Краснодар" – "Спартак"
- "Ахмат" – "Уфа"
- ЦСКА – "Арсенал"
- "Динамо" – "Сочи"
- "Локомотив" – "Ротор"
- "Урал" – "Тамбов"
13 тур, 30 октября-2 ноября
- "Спартак" – Ростов
- "Ахмат" – "Краснодар"
- "Тамбов" – "Динамо"
- "Сочи" – "Локомотив"
- "Рубин" – "Арсенал"
- "Ротор" – ЦСКА
- "Уфа" – "Урал"
- "Химки" – "Зенит"
14 тур, 6-8 ноября
- "Зенит" – "Краснодар"
- ЦСКА – "Ростов"
- "Динамо" – "Локомотив"
- "Тамбов" – "Ахмат"
- "Сочи" – "Уфа"
- "Арсенал" – "Ротор"
- "Урал" – "Спартак"
- "Химки" – "Рубин"
15 тур, 21-23 ноября
- "Спартак" – "Динамо"
- "Краснодар" – "Тамбов"
- "Ахмат" – "Зенит"
- ЦСКА – "Сочи"
- "Локомотив" – "Арсенал"
- "Рубин" – "Ростов"
- "Ротор" – "Урал"
- "Уфа" – "Химки"
16 тур, 27-30 ноября
- "Спартак" – "Ротор"
- "Ростов" – "Динамо"
- "Ахмат" – "Локомотив"
- "Рубин" – ЦСКА
- "Арсенал" – "Зенит"
- "Уфа" – "Тамбов"
- "Урал" – "Сочи"
- "Химки" – "Краснодар"
17 тур, 4-7 декабря
- "Зенит" – "Урал"
- "Ростов" – "Уфа"
- "Краснодар" – "Ротор"
- ЦСКА – "Химки"
- "Динамо" – "Арсенал"
- "Локомотив" – "Рубин"
- "Спартак" – "Тамбов"
- "Сочи" – "Ахмат"
18 тур, 11-14 декабря
- "Зенит" – "Динамо"
- "Краснодар" – "Локомотив"
- "Ахмат" "Ростов"
- ЦСКА – "Урал"
- "Тамбов" – "Рубин"
- "Сочи" – "Спартак"
- "Ротор" – "Уфа"
- "Химки" – "Арсенал"
19 тур, 15-17 декабря
- "Зенит" – "Спартак"
- "Краснодар" – "Уфа"
- "Ахмат" – "Рубин"
- "Ростов" – ЦСКА
- "Тамбов" – "Урал"
- "Сочи" – "Динамо"
- "Ротор" – "Арсенал"
- "Химки" – "Локомотив"
Пауза в сезоне
1/8 финала Кубка России – 20-21 февраля
20 тур, 26 февраля – 1 марта
- "Зенит" – "Ростов"
- "Спартак" – "Рубин"
- "Краснодар" – "Урал"
- "Ахмат" – "Динамо"
- "Локомотив" – ЦСКА
- "Тамбов" – "Ротор"
- "Сочи" – "Арсенал"
- "Химки" – "Уфа"
1/4 финала Кубка России – 2-3 марта
21 тур, 5-8 марта
- "Спартак" – "Краснодар"
- "Ростов" – "Сочи"
- ЦСКА – "Ахмат"
- "Динамо" – "Тамбов"
- "Рубин" – "Зенит"
- "Арсенал" – "Локомотив"
- "Ротор" – "Химки"
- "Урал" – "Уфа"
22 тур, 12-15 марта
- "Зенит" – "Ахмат"
- "Динамо" – "Спартак"
- "Локомотив" – "Сочи"
- "Тамбов" – "Краснодар"
- "Арсенал" – ЦСКА
- "Уфа" – "Рубин"
- "Урал" – "Ротор"
- "Химки" – "Ростов"
23 тур, 19-21 марта
- "Спартак" – "Урал"
- "Краснодар" – "Динамо"
- "Ахмат" – "Арсенал"
- ЦСКА – "Зенит"
- "Сочи" – "Тамбов"
- "Рубин" – "Химки"
- "Ротор" – "Ростов"
- "Уфа" – "Локомотив"
Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта
24 тур, 3-5 апреля
- "Зенит" – "Химки"
- "Ростов" – "Спартак"
- "Краснодар" – "Ахмат"
- "Динамо" – "Уфа"
- "Тамбов" – ЦСКА
- "Рубин" – "Сочи"
- "Ротор" – "Локомотив"
- "Урал" – "Арсенал"
25 тур, 9-12 апреля
- "Ростов" – "Рубин"
- ЦСКА – "Ротор"
- "Динамо" – "Урал"
- "Локомотив" – "Спартак"
- "Сочи" – "Зенит"
- "Арсенал" – "Краснодар"
- "Уфа" – "Ахмат"
- "Химки" – "Тамбов"
26 тур, 16-19 апреля
- "Спартак" – "Уфа"
- "Краснодар" – "Зенит"
- "Ахмат" – "Химки"
- "Локомотив" – "Ростов"
- "Сочи" – ЦСКА
- "Арсенал" – "Тамбов"
- "Ротор" – "Динамо"
- "Урал" – "Рубин"
1/2 финала Кубка России – 21-22 апреля
27 тур, 23-26 апреля
- "Зенит" – "Ротор"
- "Спартак" – ЦСКА
- "Ростов" – "Арсенал"
- "Динамо" – "Химки"
- "Тамбов" – "Локомотив"
- "Рубин" – "Краснодар"
- "Уфа" – "Сочи"
- "Урал" – "Ахмат"
28 тур, 30 апреля-3 мая
- "Зенит" – "Локомотив"
- "Ростов" – "Тамбов"
- "Краснодар" – "Сочи"
- ЦСКА – "Уфа"
- "Рубин" – "Динамо"
- "Арсенал" – "Спартак"
- "Ротор" – "Ахмат"
- "Химки" – "Урал"
29 тур, 7-10 мая
- "Спартак" – "Химки"
- "Ахмат" – "Тамбов"
- ЦСКА – "Краснодар"
- "Локомотив" – "Динамо"
- "Сочи" – "Ротор"
- "Арсенал" – "Рубин"
- "Уфа" – "Зенит"
- "Урал" – "Ростов"
Финал Кубка России – 12 мая
30 тур, 16 мая
- "Ростов" – "Краснодар"
- "Ахмат" – "Спартак"
- "Динамо" – ЦСКА
- "Локомотив" – "Урал"
- "Тамбов" – "Зенит"
- "Рубин" – "Ротор"
- "Уфа" – "Арсенал"
- "Химки" – "Сочи"
Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая