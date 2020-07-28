РПЛ назвала клубы с наиболее высокими телерейтингами

Календарь нового сезона чемпионата России был опубликован во вторник.

"Все клубы делятся на две категории - A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", - говорится в сообщении. - Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории".

Было пояснено, что "теплыми" регионами, где погода и инфраструктура позволяют проводить матчи в холодное время года, являются Сочи, Краснодар, Грозный и Санкт-Петербург. Эти команды матчи 17-20 туров проведут дома. В "холодных" регионах играют тульский "Арсенал", казанский "Рубин", екатеринбургский "Урал" и "Уфа".

"В Москве средняя температура в декабре и марте такая же, как в Туле. Но учитывается не только этот фактор, но и комфорт стадионов: новые арены комфортнее старых", - сообщает пресс-служба. Также говорится о том, что командам, участвующим в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сократили количество дальних выездов перед матчами еврокубков - в Уфу и Екатеринбург для команд из центральной части России.

Пресс-служба РПЛ будет публиковать детализированный календарь в несколько этапов: с первого по шестой тур - в ближайшие дни. С седьмого по десятый - после жеребьевки квалификации еврокубков, до 19-го тура - после жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат России пройдет с 8 августа по 16 мая.