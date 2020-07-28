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КХЛ

ХК "Спартак" погасил задолженность перед игроками по премиям за прошлый сезон

Ранее в соцсетях сообщали о долгах клуба по премиальным и бонусам перед хоккеистами
Хоккеисты "Спартака" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Спартак" погасил все долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

Ранее в соцсетях сообщали о долгах клуба по премиальным и бонусам перед игроками. По итогам сезона-2019/20, который по решению Континентальной хоккейной лиги был завершен досрочно из-за коронавируса, "Спартак" занял пятое место в Западной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил столичному "Динамо" со счетом 2-4 в серии.

"Все долги по премиальным перед игроками были погашены в понедельник", - сказал Жамнов.

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