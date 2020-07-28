Гендиректор "Спартака" Газизов назвал календарь РПЛ на сезон-2020/21 рабочим

"Спартак" из первых шести встреч нового сезона четыре (против "Сочи", "Ахмата", "Локомотива" и "Арсенала") проведет на своем поле.

"Не знаю, удобный календарь или нет. Обычный, рабочий. Плюс ли то, что в шести первых турах у "Спартака" четыре домашние игры? В связи с последними событиями - еще неизвестно", - сказал Газизов.

"В любом случае, дома стены и свои болельщики помогают", - добавил гендиректор "Спартака".

Собеседник агентства также высказался по поводу гостевой игры третьего тура против "Уфы", в которой он работал на посту гендиректора до июля 2020 года, когда перешел на аналогичную должность в "Спартак". "Я руковожу "Спартаком", там ребята - соперники. Мне будет приятно вернуться на стадион и сыграть против "Уфы", - отметил Газизов.

"Спартак" в прошлом розыгрыше чемпионата России занял седьмое место. Команда не попала в число участников еврокубков на сезон-2020/21.